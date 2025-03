Especialista alerta para diagnóstico de Xuxa em mulheres: ‘Especialmente após a menopausa’

A apresentadora Xuxa Meneghel revelou que passou por um procedimento estético cirúrgico para superar um diagnóstico; saiba tudo

A apresentadora Xuxa Meneghel (62) surpreendeu ao contar que passou por um transplante capilar . O procedimento estético é feito de forma cirúrgica e consiste em remover os folículos de uma área do couro cabeludo e implantá-los em outra região da cabeça. A estrela contou que fez o procedimento após ser diagnosticada com alopecia , que causa a queda de cabelo e falhas no couro cabeludo.

Em entrevista à CARAS Brasil, Danielle Gitti, especialista em tricologia, explica o procedimento realizado na eterna rainha dos baixinhos e alerta para alopecia em mulheres. Xuxa revelou que realizou o transplante capilar, que é um procedimento estético cirúrgico para tratar a queda capilar. Segundo a apresentadora, a intervenção começou por volta das 6h ou 7h da manhã e foi finalizada entre 18h e 19h. Ou seja, durou cerca de 12 horas.

Danielle Gitti explica que o transplante capilar é um procedimento cirúrgico minimamente invasivo que consiste na transferência de folículos capilares saudáveis de uma área saudável (denominada como área doadora), para as regiões com falhas, afinamento ou calvíce.

"Este procedimento é recomendado quando há perda significativa de cabelo devido a patologias como alopecia androgenética, eflúvio crônico ou até mesmo cicatrizes, e quando outros tratamentos clínicos não foram suficientes para recuperar a densidade capilar. Este processo é a restauração não apenas dos cabelos, mas também da autoestima dos pacientes”, afirma.

A especialista esclarece que existe mais de um tipo de alopecia, pois este é um diagnóstico clínico preciso. Temos diferentes tipos de queda de cabelo, desde a calvície hereditária (alopecia androgenética) até condições autoimunes, como a alopecia areata. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, mulheres também podem ser acometidas com este quadro.

"As mulheres também são amplamente afetadas, especialmente após a menopausa, devido às alterações hormonais. Chegando a perder até as sobrancelhas". Danielle Gitti menciona que é importante o acompanhamento com um especialista para tratar este diagnóstico.

"O importante é buscar diagnóstico precoce e tratamento adequado e tem viu, que pode incluir desde terapias clínicas, tratamentos capilares em salões até o transplante, quando necessário", finaliza a especialista em tricologia ao avaliar caso da apresentadora Xuxa Meneghel.

