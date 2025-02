BBB 25: Camilla avalia comportamento de sister: 'Ninguém aqui é bobo'

Em conversa com Thamiris e Gracyanne Barbosa, Camilla deu sua opinião sincera sobre os esforços que faz em relação à Vitória Strada

Na área externa da casa do BBB 25, Thamiris, conversa com Camilla e Gracyanne Barbosa sobre Vitória Strada. A nutricionista comenta sobre o sentimento de afastamento por parte da atriz e confessou que havia chamado a sister para o cinema caso ganhasse o sorteio, ressaltando que faz tudo para não deixá-la sozinha.

Ao ouvir a irmã, Camilla dá sua opinião sincera. "Eu acho que ninguém aqui é bobo em nada. Eu acho que todo mundo aqui tem inteligência pra tudo que faz, todos os movimentos. E cara, eu posso estar muito enganada, mas até pra ela ser a rejeitada, ela tem que ser rejeitada. Ela tem que ficar sozinha", avalia.

Thamiris responde que faz de tudo para Vitória não ficar sozinha e a trancista dispara: "Mas aí, se você tá com ela, ela vai ser rejeitada? É esse esforço que a gente faz que ninguém vê. Por isso eu fiquei chateada, ninguém veio perguntar pra gente o que tava acontecendo. Eu falei pro Di, todo momento eu pergunto pra Gracyanne se eu tô sendo grossa com a Vitória", acrescentou.

Equipe de Camilla se pronuncia após briga intensa com Vitória Strada

Assim que a berlinda da semana se formou, Camilla e Vitória Strada, emparedada pelo líder, acabaram discutindo na sala da casa mais vigiada do país. Ao longo da briga intensa, a irmã de Thamiris acusou a atriz de apontá-la como agressiva. Agora, por meio das redes sociais, a equipe de Camilla se pronunciou a respeito do ocorrido.

"No BBB, a trajetória e narrativa de cada participante reflete sua história. Camilla carrega consigo feridas que marcaram a sua, tornando-a uma pessoa mais dura e reservada. Em sua maneira de se proteger, ela acaba, por vezes, ferindo aqueles ao seu redor - uma projeção dos traumas e gatilhos que, infelizmente, ainda carregam o peso do passado, inclusive em sua relação com a Vitória (...)", diz um trecho da mensagem. Veja o pronunciamento completo!

Leia também:Juliette apoia Vitória Strada no Paredão: 'Não pode sair agora!'