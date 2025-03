Ex-BBB Sarah Andrade detona a atual edição do reality show: ‘Sem clímax’

Ex-BBB Sarah Andrade surpreende ao dar opinião bem direta sobre como foi o BBB 25 na sua visão de telespectadora

A ex-BBB Sarah Andrade surpreendeu ao dar sua opinião sincera sobre o que achou do BBB 25, da Globo. Nas redes sociais, ela disse que o problema da temporada foi previsível e não despertou o interesse do público.

“Quando tudo é previsível demais, a gente sempre perde o interesse”, disse ela, e completou: “É isso o que está acontecendo. Essa semana teve uma dinâmica dos itens pessoais e dos recados da família, que não trouxe nenhuma surpresa para o público. Choro, abraços, pedidos de desculpa no final… Sem treta, sem conflito, sem reviravolta. E o público, dormindo”.

Então, ela ainda alfinetou: “Se o programa não tem altos e baixos, a gente se desconecta. É tipo um filme sem clímax. A gente perde o interesse, pega o celular, troca de canal. Antes o BBB gerava debates, tensão, rivalidade. Agora tudo parece um roteiro meio água com açúcar, sem graça. Tudo muito lindo, todo mundo muito terapeutizado. Cadê o entretenimento e a emoção de deixar o público na ponta da cadeira? Ninguém mais quer esperar semanas para uma narrativa se desenvolver. Será que o público cansou do BBB, ou o BBB esqueceu como prender o público?”, disse ela.

Sarah Andrade revela amizade com três adversários do BBB 21

Participante do BBB 21, Sarah Andrade revelou, em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, como o reality show da TV Globo mudou sua vida e como foi a experiência após sair do anonimato para uma personalidade conhecida por todo o País. Além disso, ela entregou seu maior aprendizado dentro do programa e quais "desafetos" do confinamento passou a ter uma relação de amizade hoje.

Sarah relembrou que julgava muito os participantes do Big Brother Brasil antes de entrar no reality. Lá dentro, teve uma nova visão, e conta qual foi o seu maior aprendizado. "É aprender a conviver com pessoas que têm vivências diferentes de você, histórias diferentes, traumas diferentes, porque às vezes a gente só vê um corte na TV (...) Eu sempre fui fã do programa e assistia sempre, e eu julgava muito as pessoas, os participantes que estavam naquela casa, por diversos motivos, assim como a maioria das pessoas faz", declarou; confira o bate-papo completo!

Leia também: Ex-BBB Sarah Andrade revela como fatura após reality: 'Invisto no mercado imobiliário'