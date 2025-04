Ex-BBB Eva renova o bronzeado em tarde na praia no Rio de Janeiro

Eliminada do BBB 25, a ex-BBB Eva exibe boa forma ao ser fotografada em praia no Rio de Janeiro. Veja as fotos da beldade

A ex-BBB Eva aproveitou a tarde desta sexta-feira, 4, para renovar o bronzeado na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela foi fotografada pelos paparazzi enquanto se divertia ao ar livre em um dia quente carioca.

A estrela surgiu apenas de biquíni preto estilo fio-dental e deixou à mostra suas curvas impecáveis e a barriga sarada.

Vale lembrar que Eva foi eliminada do Big Brother Brasil 25 há poucos dias e já esteve na Ilha de CARAS nesta semana para contar as novidades de sua vida pós-reality show.

Ex-BBB Eva na praia - Foto: Fabrício Pioyani / Agnews

Eva fala sobre como anda a vida após o confinamento

Na Ilha de CARAS, Eva contou que dormiu muito pouco desde que saiu do BBB 25 e ainda precisa colocar o sono em dia, mas ela está animada com sua agenda repleta de compromissos. “A vida está uma loucura. Ainda estou entendendo tudo. É tudo muito novo. Sair de um confinamento, no qual tinha acesso apenas as coisas dentro da casa, estar focada lá dentro só... Quando você sai, é uma chuva de pessoas te abraçando, falando coisas... E ver o quanto a torcida abraçou, a minha família falando o quanto está orgulhosa e o quanto eu estou em paz, a minha cabeça ainda está processando, eu confesso, mas estou feliz. Aos poucos, a ficha está caindo. A gente ainda fica meio aérea. É muita coisa para processar”, afirmou ela.

Inclusive, ao olhar para o seu período de confinamento, ela só tem o que celebrar. "Foi muito melhor do que imaginava. Eu nunca imaginei conseguir entrar e sair da forma que está sendo. Eu queria mais do que tudo chegar na final, mas saber que eu consegui ficar quase 80 dias, muito próximo do programa encerrar, já é uma grande vitória. Aliás, já é uma grande vitória conseguir entrar. Então saber que eu vivi esses quase 80 dias e ainda ter uma pessoa que está representando o nosso Ceará, uma pessoa que eu amo demais, que é a Rê, me deixa tranquila de que ainda vai dar certo, meu coração ainda está lá”, afirmou.

Agora, ela quer viver tudo o que pode e tem direito no pós-BBB. "Eu vou abraçar as oportunidades. Eu amo minha cidade, mas se surgir uma oportunidade legal. A gente não sabe, é cedo, mas estou aberta para ver. Eu sou bailarina, já fotografava para algumas marcas na cidade, já trabalhava como influenciadora, claro que em uma proporção pequena, mas claro que a gente pensa em alavancar esse lado”, disse.

Inclusive, Eva avalia de forma positiva tudo o que viveu no programa. “Minha vida mudou complemente. Se eu tivesse passado pelo Big Brother e não existisse um pós, já teria mudado, porque o programa muda mesmo, a gente vê o quanto é forte, corajosa. Eu já sabia que eu era corajosa, destemida, mas lá eu me surpreendi ainda mais. Eu sou mais corajosa e mais maluca do que eu pensava. Tem que ser muito doida para participar dessa loucura. Então eu vi o quanto eu sou capaz, mais do que eu imaginava, e o quanto eu sou maluca. Estou muito feliz com o carinho da torcida”, refletiu.

