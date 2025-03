BBB 25: Vinícius surpreende ao relevar conversa com sister: 'Lá fora'

Em conversa com Delma e Guilherme, Vinícius revelou o que disse ao se despedir de Eva, eliminada do BBB 25 neste domingo (31)

Na madrugada desta segunda-feira, 31, Vinícius conversou com Delma e Guilherme sobre algumas situações que aconteceu no BBB 25, e relembrou a eliminação de Eva, com quem disputou o último paredão e teve algumas discussões após o termo 'pomba suja'.

O baiano contou que abraçou a sister antes dela deixar a casa e falou para eles se resolverem após o reality show. "Eu abraçando Eva, me acabando de chorar. Apertei ela, ela me deu um abraço tão forte. Aí, a gente pegou e riu. Aí, ela: 'Fica bem'. Eu falei: ' Lá fora a gente se resolve, viu!? ", recordou o brother.

Após ouvir o colega de confinamento, Delma elogiou a fisioterapeuta. "Ela é uma menina muito doce", afirmou a dona de casa. "Meiga", acrescentou Guilherme. A pernambucana ainda elogiou a forma de Eva falar, e o genro dela relembrou que a única vez que a amiga de Renata se exaltou com ele, ela se desculpou. "Muito respeitosa", afirmou.

Vale lembrar que Vinícius está no paredão e disputa a preferência do público contra Diego Hypolito e Vilma.

Vinicius se choca com acusação de sister

Clima tenso entre os brothers! Após a formação do 12º paredão, alguns participantes se reuniram para conversar sobre os próximos passos do jogo. Vinicius, que está na berlinda da semana, repercutiu o discurso de defesa de Vilma durante a edição ao vivo de domingo, 30.

Em conversa com outros colegas, o emparedado mencionou o momento em que a mãe de Diogo Almeida afirmou que o baiano a teria chamado de 'velha sonsa'. "Gente, estou chocado. [...] Quando foi que eu chamei ela de velha sonsa?", iniciou Vinicius. "Sempre tive o maior respeito por ela... o que é que acontece quando vocês começam a falar dela? 'Gente, para de falar. Não é necessário'", continuou. Saiba mais!

