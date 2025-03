BBB 25: Queridômetro pós-festa revela nova distribuição de emojis entre os brothers

Após a última Festa da Líder, da bailarina Renata, o Queridômetro do BBB 25 revelou os ‘alvos’ e as ‘plantas’; saiba detalhes!

A Festa da Líder animou a madrugada de quinta-feira, 27, no BBB 25. Os participantes se jogaram na pista de dança para comemorar a liderança da bailarina Renata. Já Vinícius, barrado no baile pela segunda vez, conseguiu sair em menos de três horas e voltou ao som da música A Queda, de Gloria Groove.

Após a noite de diversão, os participantes compartilharam suas impressões no Queridômetro, e o "coração" foi o grande protagonista do dia. No entanto, houve espaço para "alvos" e "plantas" na dinâmica também!

O João Gabriel enviou "planta" para os irmãos Hypolito, enquanto Daniele Hypolito mandou "alvo" para João Gabriel, João Pedro e Maike. Eva escolheu Vinícius como "alvo", e João Gabriel fez o mesmo com Guilherme, Delma e Vitória Strada. Maike, por sua vez, enviou "alvo" para Daniele Hypolito, Delma, Vinícius e Diego Hypolito. Renata marcou Delma e Vinícius como "alvo", e Vilma fez o mesmo com Vinícius e Vitória Strada.

Confira o retorno de Vinícius para a festa:

Renata chama brother de 'mentiroso'

A sister Renata conversou com Eva na cozinha do VIP no BBB 25, da TV Globo, na manhã de terça-feira, 25, logo após o Raio-X e Queridômetro no Confessionário. A Líder da semana falou sobre o Sincerão da noite anterior e analisou que apesar de ter dado uma "fortalecida" ainda distribuiu "cobra" no Queridômetro de hoje. E as duas também falaram sobre Aline e Vinícius.

Durante a dinâmica, os brothers receberam áudios, fotos e itens especiais de valor afetivo, que foram destruídos pelos adversários durante a dinâmica. "Deu uma fortalecida o negócio da dinâmica de ontem, dei cobra mesmo assim", falou Renata, que deu cobra para Aline.

