BBB 25: Vinícius desabafa sobre futuro no jogo: 'Eu tenho certeza'

Vinícius foi aconselhado por Diego Hypolito após desabafar sobre o seu futuro no BBB 25 após a eliminação de Aline do reality show

Na varanda da casa do BBB 25, na tarde desta quarta-feira, Vinícius, Diego Hypolito e Guilherme conversam sobre o jogo após a eliminação de Aline nesta última terça-feira, 25.

O promotor de eventos comentou com os colegas de confinamento que acredita que estará no paredão se não vencer a próxima prova do líder. "Se eu não ganho a liderança, eu tenho certeza que quem bate ponto neste Paredão sou eu", afirma ele.

O ginasta responde que não tem certeza de nada. O baiano, então, diz que provavelmente será o próximo eliminado do programa. "Se eu for terça, quem sai aqui sou eu", disparou. Guilherme analisa o comentário do aliado: "Depende de quem você for para o Paredão. A gente não sabe de nada, a gente tem suposições, como eu sempre falo", ressaltou.

Diego aproveitou para aconselhar o amigo. "Eu sei que você está de luto porque é o primeiro dia, mas não perca seu eu, não sai fora do caminho por conta das situações que aconteceram... Não se perde do seu caminho. Você foi coerente do dia que você entrou até agora", diz ex-atleta.

Delma lamenta eliminação de Aline

A eliminação de Aline na última segunda-feira, 25, deixou os brothers do Quarto Anos 50 abalados. Em conversa com os aliados, Delma lamentou o resultado do último Paredão e confessou falta que a policial fará na casa. "A casa não é a mesma coisa sem o fogo de Aline", declarou a pernambucana. Na sequência, a ginasta Daniele Hypolito concordou e imitou o "bom dia" animado da ex-sister. Saiba mais!

