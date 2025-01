BBB 25: Thamiris revela que vai conversar com sister: 'Não sou de brigar'

Thamiris contou para Diego Hypolito que pretende conversar com Raissa para esclarecer o que foi dito pela sister na primeira dinâmica do BBB 25

Na academia do BBB 25, Thamiris conversou com Diego Hypolito e contou para o ex-ginasta que pretende conversar com Raissa, dupla de Edilberto, para esclarecer o que foi dito por ela durante a dinâmica desta última terça-feira, 14.

"Eu não sou de brigar, mas eu não fujo. Como hoje é dia de festa e tudo mais, espero não me estressar. Eu tô super de boa com a Raissa. [...] Eu quero falar com ela antes da festa", explicou a nutricionista.

Mais cedo, Camilla, dupla de Thamiris, também falou sobre Raissa durante uma conversa com Mateus. "Botei o pai 'alvo', e, na verdade, quem é meu 'alvo', agora, é a filha. Porque ela me tocou diretamente. Colocaria, talvez, 'coração partido' para o pai. Me identifiquei mais com o pai do que com a filha, e antes dele ir para a prova, ele falou algo do tipo [...]: 'Vocês não são minhas opções'", disse ela.

Na dinâmica realizada por Tadeu Schmidt, os participantes tinham que apontar quem eles gostariam de ver fora do jogo e quem escolheriam para o seu time, e Thamiris e sua irmã, Camilla, foram a escolha da sister. "Não um VT, mas querem aparecer um pouco mais!", justificou a circense.

Raissa já percebeu que as irmãs estão chateadas com ela. Em conversa com Edilberto e Marcelo, a sister contou que as duas "estão com a cara virada" para ela. "A Camilla com a Thamiris não gostaram muito não, estão com a cara meio virada pra mim. Eu adoro elas, mas falei uma coisa que achei", explicou.

Diego Hypolito desabafa sobre medo por participação no reality show

Confinado no BBB 25, Diego Hypolito tem refletido bastante sobre os primeiros dias no reality show da TV Globo. Durante a madrugada desta quarta-feira, 15, o ex-ginasta desabafou com Gracyanne Barbosa e Vinícius após conversar com outros colegas e a irmã, Daniele Hypolito. "Eu tenho medo de estragar a minha história", declarou Diego Hypolito. Saiba mais!

