BBB 25: Diego Hypolito desabafa sobre medo por participação no reality show

Confinado no BBB 25, o ex-ginasta Diego Hypolito contou aos brothers qual seu maior medo dentro do reality show

Confinado no BBB 25, Diego Hypolito tem refletido bastante sobre os primeiros dias no reality show da TV Globo. Durante a madrugada desta quarta-feira, 15, o ex-ginasta desabafou com Gracyanne Barbosa e Vinícius após conversar com outros colegas e a irmã, Daniele Hypolito.

Ao longo do bate-papo na sala, Diego revelou que tem medo de errar e acabar 'destruindo' sua carreira fora do programa. Gracyanne, por sua vez, explicou que é inevitável não cometer erros, uma vez que faz parte do ser humano.

"Eu tenho medo de estragar a minha história", declarou Diego Hypolito. "É impossível estragar sua história. Claro que a gente vai errar. Falou uma frase pontual, uma brincadeira, ok. Errou ali... Todo mundo vai errar", consolou a musa fitness.

Em seguida, Vinícius reforçou o comentário de Gracyanne: "Eu não me eximo de ser humano. Você falou sobre humanidade mais cedo. A humanidade está atrelada diretamente à falha", disse o brother. "A gente vai errar sem nem saber. Alguém vai falar ou lá fora a gente vai perceber", destacou a sister.

"Eu sou uma pessoa que me cobro muito", desabafou Diego Hypolito, explicando aos colegas de confinamento que faz sessões de terapia para lidar com isso. Vale lembrar que, na madrugada de terça-feira, 14, o ex-ginasta desabafou sobre as eliminações na primeira prova de resistência da temporada.

Em uma conversa com os brothers, ele contou que fez o barulho que assustou algumas duplas, o que causou a eliminação de várias pessoas da disputa. "Foi culpa nossa sair a galera. Várias pessoas perderam a oportunidade por nossa causa. A gente que errou", disse Diego.

Gracyanne declara carinho por Belo no BBB 25

Mesmo separados, Gracyanne Barbosa segue mostrando que possui muito carinho por Belo, com quem teve um casamento de 16 anos. Na última terça-feira, 14, Diego Hypolito confessou que ama ouvir as músicas do cantor e pediu perdão à musa fitness por isso, mas ela logo ressaltou que é grata ao ex-marido e que ele foi responsável por grandes ensinamentos; confira detalhes!

