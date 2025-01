BBB 25: Camilla revela seu alvo no jogo: 'Me tocou diretamente'

Em conversa com Mateus, Camilla, dupla de Thamiris, revelou que sister é seu alvo no BBB 25 após a primeira dinâmica do reality show

Durante uma conversa com Mateus no quarto Nordeste, Camilla relembrou a dinâmica que aconteceu nesta última terça-feira, 14, e também falou sobre o Raio-X desta quarta-feira, 15, quando os brothers precisaram escolher um emoji para os participantes da casa no Confessionário.

A sister, que faz dupla com Thamiris, contou para o colega de confinamento que Raissa é seu alvo no jogo. "Botei o pai 'alvo', e, na verdade, quem é meu 'alvo', agora, é a filha. Porque ela me tocou diretamente. Colocaria, talvez, 'coração partido' para o pai", diz a jovem.

Em seguida, Camilla confessa que se identificou mais com Edilberto e relembrou uma conversa que eles tiveram. "Me identifiquei mais com o pai do que com a filha, e antes dele ir para a prova, ele falou algo do tipo [...]: 'Vocês não são minhas opções'", contou.

Na primeira dinâmica do BBB 25, os brothers tinham que apontar quem gostariam de ver fora do jogo e quem escolheriam para o seu time. Camilla e Thamiris receberam o cartão vermelho de Edilberto e Raissa, além de Aline e Vinícius.

Edilberto explicou a escolha por Aline e Vinícius. "São pessoas, na minha opinião, que querem aparecer mais do que os outros", disse ele. Raissa também explicou o motivo de ter escolhido as irmãs: "Não um VT, mas querem aparecer um pouco mais", justificou.

Além de Camilla, Thamiris também deixou claro que Raissa é seu alvo para o primeiro paredão. "Para mim, o que pegou, é que ela tentou causar. Raissa, ela só tem 19 anos. A gente viu que ela era emocionada desde o momento em que ela passou pela porta, e tudo bem para mim. Agora entendi a emoção dela. Mas, no calor do momento, não pensou para falar e, infelizmente, para mim isso é um motivo [de voto]", afirmou.

Raissa desabafa sobre sisters

No jardim, Raissa conversou com Edilberto e Marcelo sobre o jogo e comentou sobre o comportamento de Camilla e Thamiris, dupla que ela e o pai colocaram como quem ficaria "fora do seu jogo" durante a brincadeira. "A Camilla com a Thamiris não gostaram muito não, estão com a cara meio virada pra mim. Eu adoro elas, mas falei uma coisa que achei", falou a circense.

