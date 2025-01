BBB 25: Raissa desabafa sobre sisters: 'Estão com a cara virada'

Em conversa com Edilberto e Marcelo, Raissa avaliou o comportamento de duas sisters após a primeira dinâmica do 'BBB 25'

A dinâmica que aconteceu na noite desta terça-feira, 15, segue rendendo assunto na casa do BBB 25. No jardim, Raissa conversou com Edilberto e Marcelo sobre o jogo e comentou sobre o comportamento de Camilla e Thamiris, dupla que ela e o pai colocaram como quem ficaria "fora do seu jogo" durante a brincadeira.

"A Camilla com a Thamiris não gostaram muito não, estão com a cara meio virada pra mim. Eu adoro elas, mas falei uma coisa que achei", falou a circense. O pai da jovem acrescentou. "Porque a gente colocou uma escala de achar que a pessoa tá batendo no exagero", analisou.

Em seguida, Raissa avaliou uma resposta que recebeu da sister. "Ela falou: 'minha verdade é essa'. Eu não sei sua verdade porque eu não te conheço o suficiente", contou.

Thamiris alfineta sister e diz que ela é seu alvo no paredão

O clima ficou tenso na casa do BBB 25, da Globo, na madrugada desta quarta-feira, 15, após o Jogo da Discórdia na noite de terça-feira, 14. Os brothers e sisters tiveram que indicar quem eles gostariam de ver fora do jogo e isso causou atritos no reality show. Tanto que Thamiris já definiu quem é o seu alvo no primeiro paredão da temporada.

Em uma conversa com seus aliados, Thamiris, que é dupla de Camilla, contou que pretende votar em Raissa, que é dupla de Edilberto. Isso porque a jovem a colocou em sua lista de fora do jogo. "Para mim, o que pegou, é que ela tentou causar. Raissa, ela só tem 19 anos. A gente viu que ela era emocionada desde o momento em que ela passou pela porta, e tudo bem para mim. Agora entendi a emoção dela. Mas, no calor do momento, não pensou para falar e, infelizmente, para mim isso é um motivo [de voto]", afirmou ela. Saiba mais!

