BBB 25: Thamiris faz confissão ao falar sobre estratégia de jogo: 'Silenciada'

A sister Thamiris fez um desabafo sobre estratégia de jogo na madrugada desta sexta-feira, 7, no BBB 25, da Globo. Veja o que ela disse!

A sister Thamiris fez um desabafo na madrugada desta sexta-feira, 7, no BBB 25, da Globo. Durante uma conversa com Gracyanne Barbosa no Quarto Nordeste, a nutricionista reclamou da reação de alguns confinados após a consequência imposta por ela a Guilherme e Vinicius na dinâmica do Pegar ou Guardar.

"Eu entendo ela ficar chateada, porque é aliado dela. Mas, dessa maneira? Ela queria que você fizesse o quê? E, assim, de qualquer maneira é uma escolha sua. Você não queria botar nenhuma menina", analisou Gracyanne Barbosa, que não citou nomes.

Thamiris argumenta que não queria colocar ninguém para dormir do lado de fora da casa. "Quem quer botar alguém lá? Sem comida, dormindo no chão? Ninguém quer. Mas, é a dinâmica do jogo", falou ela. "Se eu tivesse colocado, ficasse de deboche, ou não tivesse falado nada. Tipo, eu fui lá, falei, pedi desculpas [...] Eu entendo estar chateado", complementou.

Ainda sem citar nomes, Thamiris lembrou que foi eliminada da Prova do Líder por brother. "Quando ele foi no meu nome, eu fiquei: 'Cara, que loucura. Está tirando uma pessoa que nem vota nele, nem na aliada dele, e está deixando uma pessoa que poderia colocar ela, que é a Renata'", falou.

Em seguida, a carioca admitiu que sente falta de Camilla, que foi eliminada na última terça-feira, 4. Segundo a nutricionista, sua irmã estaria "batendo de frente com todo mundo", mas, no fim, concluiu: "O jogo quer isso, que você fique calada, porque eu estou me sentindo silenciada".

Gracyanne observou ainda que confrontar os demais pode não ter sido a melhor estratégia, já que Camilla acabou eliminada no sétimo Paredão.

Thamiris coloca Guilherme e Vinicius em consequência

Após ser escolhida pela eliminada Camilla para participar da dinâmica Pegar ou Guardar, Thamiris teve que decidir entre ficar com o dinheiro e dar uma consequência para os participantes ou guardar o dinheiro para o prêmio final do reality show.

Depois de pensar, Thamiris resolveu ficar com o valor de R$ 60 mil e deu a consequência para Guilherme e Vinicius, que vão ter que viver fora da casa do reality show por tempo indeterminado. Com isso, eles devem ficar apenas no jardim e apenas entrar na casa para usar o banheiro reservado.

