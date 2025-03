Preta Gil se despede de Salvador após internação: 'Sigo minha luta'

Em suas redes sociais, Preta Gil se despediu de Salvador após curtir o Carnaval e passar por uma breve internação devido à uma infecção

Em suas redes sociais, Preta Gil sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 12 milhões de seguidores.

Neste domingo, 16, a cantora postou um vídeo para se despedir de Salvador, na Bahia. Após passar por uma longa cirurgia para a retirada de tumores, a artista teve liberação médica para curtir o Carnaval na cidade.

No entanto, Preta, que luta contra um câncer no intestino, também precisou ser internada devido à uma infecção urinária.

"Até breve Salvador, sigo aqui minha luta com energia renovada", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Sua força me impressiona. Que ela seja inspiração para todos nós. Deus esteja sempre com você, querida", escreveu uma internauta. "O Brasil te ama Pretinha! Em breve vais voltar com o milagre de Deus, renovada", disse outra.

Preta Gil comenta sobre internação

A cantora Preta Gil retornou às redes sociais no sábado, 15, após passar um período longe da internet. A artista ficou cerca de uma semana internada em um hospital em Salvador, na Bahia, em decorrência de uma infecção urinária.

Agora, já em casa, Preta, que luta contra o câncer, abriu o coração ao falar sobre o diagnóstico que a fez ser hospitalizada. Em seu perfil oficial, a cantora garantiu que está bem e explicou melhor os motivos de a infecção ser algo recorrente em seu quadro clínico.

"Meus amores, sumida daqui eu estava, vocês souberam que tive uma infecção urinária, uma pielonefrite, que é uma infecção no rim direito, de novo, mais uma vez, mas é uma coisa que eu já entendi que eu vou ter que saber lidar porque vai ser recorrente. Primeiro, eu estou com a sonda, né? Então, a sonda já é um lugar que acumula muita bactéria e foi o que aconteceu comigo. Peguei uma bactéria, fui para o hospital correndo aqui em Salvador, eles foram bem ágeis assim no diagnóstico, comecei a tomar antibiótico rapidamente", iniciou ela.

"Quando eu estiver com a sonda, eu tenho que tomar esse cuidado porque uma bactéria pode translocar para a corrente sanguínea, foi o que aconteceu comigo. Eu tive que fazer um transplante no meu rim, no meu ureter, no lado direito, por conta de um tumor que eu tinha no ureter. Então, essas questões urinárias, de infecções ali no trato urinário, é um assunto que ficou delicado para mim, eu vou ter sempre que tomar cuidado e prestar atenção, mas não é algo que dependa de mim, assim, é o corpo que fala por si só. Mas eu estou bem", continuou a famosa.

Vale lembrar que, em dezembro de 2024, a cantora passou por uma cirurgia delicada de 21 horas, na qual colocou a bolsa de colostomia permanente.

