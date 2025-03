BBB 25: Thamiris menciona arrependimento após eliminação de Camilla

Thamiris mandou um recado para Camilla e lamentou de não ter 'podado mais' a irmã no BBB 25; sister foi eliminada no sétimo paredão

A eliminação de Camilla do BBB 25 segue sendo um dos assuntos mais comentados entre os brothers da casa mais vigiada do país. A carioca deixou o jogo na noite de terça-feira, 4, após enfrentar o sétimo paredão da temporada contra Vilma e Renata.

Apesar de todos os participantes terem lamentando a saída de Camilla, quem mais sentiu a ausência da ex-sister nesta quarta-feira, 5, foi Thamiris. Durante o Raio-X diário, a nutricionista aproveitou o momento para mandar um recado carinhoso à irmã.

"Espero que você tenha sido muito bem recebida aí fora, que você já tenha visto as crianças, já tenha tido contato com mais gente e que você esteja bem. Eu vou seguir jogando com o meu coração. Não vou jogar bem, porque eu acho que você era a pessoa que me guiava melhor aqui no jogo, mas eu vou tentar dar o meu melhor pela gente, pela nossa família", iniciou a sister.

Em seguida, Thamiris mencionou arrependimento em não ter 'podado mais' a irmã em relação aos últimos acontecimentos na casa. O último grande embate de Camilla foi protagonizado com Vitória Strada logo após a formação do sexto paredão.

"Não acho que você jogou mal, acho que você foi você, mas eu deveria ter te podado mais. Bem mais. Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria e faria diferente só pra você ficar mais tempo aqui comigo. Vou sentir saudade", finalizou Thamiris.

Thamiris se despede de sua irmã Camilla no #BBB25#BBB25pic.twitter.com/O9DIb3tc3R — Big Brother Brasil (@bbb) March 5, 2025

Fora do BBB 25, Camilla comenta postura no reality

O BBB 25 chegou ao fim para Camilla. A carioca deixou a casa mais vigiada do país na noite de terça-feira, 4, com mais de 94% dos votos do público, após enfrentar o sétimo paredão da temporada.

Fora do confinamento, Camilla participou do programa 'Mais Você', da TV Globo, e falou um pouco a respeito de sua trajetória na casa mais vigiada do país. Bastante emocionada ao rever algumas cenas da casa, a trancista relatou que sua maior preocupação sempre foram os dois filhos, Akin e Iker.

Ao longo do bate-papo com os apresentadores da atração, Camilla ressaltou que não gostaria de ser vista pelo público como uma pessoa 'agressiva', uma vez que ela busca ensinar o oposto para os herdeiros; confira detalhes!

