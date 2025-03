Médico explica processo de recuperação de Pedro Sampaio e alerta sobre comprometimento: 'Depende'

Pedro Sampaio(27) sofreu um acidente durante um show no Rio, em janeiro, e precisou ser retirado do palco com a ajuda dos dançarinos. Após ida ao hospital e exames médicos, foi constatado que o cantor rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho.

Em fevereiro, uma semana antes do carnaval, o artista passou por uma cirurgia para correção do problema. Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Guilherme Henrique Porceban, médico ortopedista especializado em cirurgia de coluna, explica que a cirurgia pela qual o DJ foi submetido serve para reparar danos físicos em pessoas ativas, como é o caso de artistas e atletas.

"A cirurgia não é a única solução. No caso de Pedro Sampaio, a intervenção cirúrgica foi escolhida para reparar o rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA), uma opção comum para pessoas ativas, como artistas e atletas, que precisam voltar ao mesmo nível de desempenho físico de antes da lesão. Porém, nem todo mundo precisa passar por esse procedimento", diz.

"Para lesões parciais ou em indivíduos menos ativos, tratamentos não cirúrgicos podem ser eficazes. Isso inclui fisioterapia, o uso de órteses (como joelheiras) e até mudanças no estilo de vida para evitar atividades que forcem o joelho. A escolha entre cirurgia ou tratamento conservador depende de fatores como a gravidade da lesão, a idade do paciente e seus objetivos após a recuperação", complementa.

Fora do carnaval, Sampaio teve a divulgação da música Sequência Striptease, uma parceria com MC GW, MC Talibã e MC Debby, afetada. Para promover a canção, ele contou com auxílio de seus bailarinos, que viajaram cidades brasileiras para dançar a coreografia sem a sua presença.

Sequência Striptease era uma das favoritas ao título de música do carnaval no período de aquecimento para as festas e teve sua divulgação iniciada ainda em dezembro do ano passado. O cantor ainda não retornou aos palcos e segue o rigoroso processo de recuperação.

"Para quem opta pela cirurgia, como Pedro Sampaio, o tempo de recuperação varia entre 6 e 12 meses. Esse período engloba desde a cicatrização inicial até a reabilitação completa, que envolve fisioterapia intensiva para restaurar a força, a mobilidade e a estabilidade do joelho", afirma

"Pedro, que passou pelo procedimento em fevereiro de 2025, já está em processo de recuperação, focado em retomar suas atividades nos palcos. Vale lembrar que o sucesso da recuperação depende muito do comprometimento com a reabilitação pós-operatória. Já em casos de tratamento não cirúrgico, o tempo pode ser menor, mas a função total do joelho nem sempre é recuperada, especialmente para atividades intensas", finaliza.