Adriana Bombom celebra momento especial e relembra tragédia familiar

Em suas redes sociais, Adriana Bombom celebrou um momento especial, mas relembrou uma tragédia familiar que aconteceu no ano passado

Em suas redes sociais, Adriana Bombom sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores. Neste domingo, 16, a famosa postou algumas fotos em que sua sobrinha Juliana Soares aparece exibindo o barrigão de grávida.

Na legenda, Adriana celebrou o momento especial, mas também relembrou um momento muito difícil. Andréa, irmã de Adriana e mãe de Juliana, morreu em julho do ano passado devido a um edema pulmonar.

"Amados, leiam a legenda toda. Essas fotos acima são de minha sobrinha Juliana Soares von Blankenhagen, grávida. Ela é uma de minhas sobrinhas gêmeas e é filha de minha também irmã gêmea Andréa Soares, com o alemão Petter von Blankenhagen. No ano de 2024 , passamos por grandes tristezas, quando em um único mês Juliana perdeu a mãe e poucos dias depois o pai. Mas como a vida é cheia de surpresas, no mês seguinte ela descobriu que estava grávida de um menino que logo chegará e se chamará Bernardo", começou ela.

Em seguida, Adriana refletiu sobre os ciclos da vida. "Então amados, a vida é um ciclo de despedidas e recomeços, de dores e milagres. No ano passado, vivemos dias difíceis, perdas que deixaram marcas profundas. Mas a vida, com sua delicada forma de compensar, trouxe um novo motivo para sorrir: Bernardo está a caminho! Meu coração transborda de alegria ao ver minha sobrinha Juliana carregando essa nova vida, essa nova esperança. Que esse pequeno venha cercado de amor, trazendo luz e renovação para todos nós! (E a partir de agora sou tia-avó)", finalizou.

Luto

A apresentadora e influenciadora digital Adriana Bombom lamentou a morte do seu pai biológico, Josenir Ribeiro. Em um post nas redes sociais, ela relembrou que eles só se conheceram quando ela já estava com 43 anos e refletiu sobre os encontros e desencontros da vida.

"Hoje acordei com a notícia da partida de meu pai, Josenir Ribeiro. Apesar de tê-lo encontrado somente 43 anos depois de meu nascimento, senti gratidão por ter tido a oportunidade de conhecê-lo, pois é muito bom a gente saber sobre nossas origens. Tive a oportunidade de conversar e conviver com ele e de termos alguns momentos alegres. Esse reencontro também me trouxe a surpresa de conhecer um irmão maravilhoso, Ronaldo Ribeiro, que eu não sabia que existia", disse ela.

E completou: "Enfim, a minha vida tem sido repleta de encontros, desencontros e reencontros, repleta de ganhos e perdas, de chegadas e partidas. Mas tudo isso só me dá mais consciência que a vida é uma sucessão de mudanças e forças para prosseguir meu caminho. Que Deus receba sua alma em seus braços!".

