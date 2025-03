Viih Tube mostra novas fotos do mesversário do filho Ravi

Em suas redes sociais, Viih Tube compartilhou novas fotos do mesversário do filho Ravi, que teve como tema o famoso desenho Power Rangers

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores. Casada com Eliezer, ela é mãe de Lua, que completa dois anos em abril, e Ravi, de quatro meses.

O caçula completou quatro meses recentemente e ganhou uma festa com o tema de Power Rangers. Toda a família entrou na brincadeira e se fantasiou como os famosos personagens.

Neste domingo, 16, a digital influencer mostrou novas fotos da comemoração intimista. Viih Tube se vestiu como o Power Ranger amarelo, Eliezer foi o vermelho, Lua se vestiu com a fantasia rosa e Ravi usou a roupa branca.

"Meu filho, você sempre será o meu menino mais forte e poderoso como o power ranger branco para a mamãe viu", escreveu a mamãe coruja com um emoji de coração.

Tatuagens

No último sábado, 15, a digital influencer aproveitou o tempo livre para fazer novas tatuagens em homenagem à família. A famosa homenageou o marido Eliezer e os filhos Lua, de quase dois anos, e Ravi, de quatro meses. Viih também não esqueceu seus cachorrinhos de estimação.

Primeiro, Viih escreveu Ohana no braço, a palavra siginifica família. No mesmo braço, ela desenhou uma mão dada com duas mãozinhas de criança, e escreveu os nomes dos filhos.

Em seguida, ela mostrou a tatuagem de seus dois cachorrinhos de estimação. "As três patinhas eu já tinha. São de cachorrinhos que eu tinha, que já se foram", disse ela.

Em outro braço, Viih ainda desenhou sua família inteira com o marido, os filhos e os pets. Nas costas, ela desenhou uma lua e um sol, fazendo referência ao significados dos nomes dos filhos.

