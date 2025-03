Alerta médico sobre novo diagnóstico de Preta Gil: 'Vigilância mais rigorosa'

Preta Gil desabafou e revelou que idas ao hospital serão recorrentes após novo diagnóstico

Após passar quase uma semana internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Aliança Star, em Salvador, com quadro de infecção urinária, Preta Gil (50) recebeu alta médica. A informação foi confirmada pelo centro médico neste sábado, 15.

Em sua primeira aparição nas redes sociais, a cantora desabafou com os fãs e revelou que suas idas ao hospital por conta do diagnóstico serão cada vez mais frequentes. Isso porque a artista faz o uso de sonda e colocou uma bolsa de colostomia definitiva para tratar um câncer colorretal.

"A sonda já é um lugar que acumula muita bactéria e foi o que aconteceu comigo. Peguei uma bactéria, fui para o hospital correndo e eles foram bem ágeis no diagnóstico. Independente da sonda, eu tenho essas questões urinárias,, de infecções ali no trato urinário, é um assunto que ficou delicado para mim", desabafou.

CARAS Brasil conversa com o Dr. Octavio Campos, médico urologista dos principais hospitais de São Paulo, para entender como fica a situação da cantora após a alta médica. "No caso de uma paciente oncológica como Gil, o tratamento da infecção urinária requer uma abordagem diferenciada, justamente porque o sistema imunológico pode estar comprometido tanto pela própria doença quanto pelos tratamentos contra o câncer", explica.

"Os médicos, portanto, optam por uma vigilância mais rigorosa e, muitas vezes, por regimes antibióticos específicos e de espectro ampliado, ajustando as doses e o tempo de tratamento para evitar que a infecção evolua para quadros mais graves, sem prejudicar o andamento do tratamento oncológico. Em geral, a interrupção do tratamento contra o câncer não é uma medida rotineira para lidar com infecções urinárias; o que se costuma fazer é um ajuste temporário, sempre individualizado, em que o oncologista e o especialista em infecções trabalham juntos para equilibrar os riscos", complementa.

De acordo com Campos, o tratamento para infecção urinária requer um suporte médico em casos mais graves, como aconteceu com a cantora. Agora de alta, ela deve redobrar os cuidados e evitar uma nova infecção.

"Assim, enquanto o combate à infecção é intensificado para garantir a recuperação do sistema imunológico, o tratamento oncológico segue com as devidas precauções para não ser comprometido. Por fim, é importante destacar que, na maioria dos casos, a infecção urinária é tratada clinicamente com antibióticos e medidas de suporte, não sendo comum que se exija intervenção cirúrgica, a não ser em situações complicadas – como a formação de abscessos ou obstruções que, embora raras, podem demandar procedimentos mais invasivos", finaliza.