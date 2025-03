Débora Falabella revela motivo de ter começado a fazer teatro: 'Era muda'

A atriz Débora Falabella revelou, em nova entrevista, o verdadeiro motivo de ter começado a fazer aulas de teatro. Confira!

Débora Falabella é uma das principais atrizes da teledramaturgia brasileira, porém fora de cena a atriz é bastante tímida. A famosa comentou sobre o tema em uma entrevista para o programa Sem Censura, da TV Brasil, e revelou que começou a fazer aulas de teatro para curar a timidez.

"É sempre mais difícil conviver assim, sendo eu, tipo dar entrevista, fazer essas coisas. Para mim, o palco, estar em cena, não é. Tanto que foi por isso que eu comecei a fazer teatro. É que eu era muda. Eu era quieta, tinha uma amiga. Era realmente muito, muito quieta, muito introvertida", disse ela.

De acordo com Débora, o teatro a ajudou bastante nessa questão. "Comecei a fazer teatro e no teatro comecei a conseguir: 'Gente, eu consigo falar'. Aí me deram o papel principal. Antes eu era só aquele matinho, aquela flor que ficava ali no canto, nunca tinha passado disso", contou, aos risos.

A famosa ainda afirmou que sempre tenta escolher personagens que tenham os mesmos valores que os seus. "Comecei a descobrir através de personagens, da arte, uma maneira de falar, de conseguir ser ouvida. Porque realmente, para mim, até hoje é muito difícil. Hoje que a gente vive em um momento onde a gente se coloca muito também como artista. A gente tem que dar nossas opiniões. Para mim, é muito difícil. Não que seja difícil na minha vida, mas me colocar nesse sentido. Então tento achar, através da arte, do teatro, dos trabalhos que consigo escolher personagens ou papéis que consigam dizer o que quero dizer", concluiu.

O último trabalho de Débora Falabella foi como a Irene na série Fim, disponível na Globoplay.

Aniversário

Dia especial para Débora Falabella! A atriz completou 46 anos de vida e foi surpreendida com diversos arranjos de flores e um bolo de aniversário personalizado com imagens de algumas de suas personagens marcantes nas telinhas.

Por meio das redes sociais, Débora abriu um álbum de fotos da ocasião comemorativa e mostrou detalhes da surpresa recebida. Esbanjando alegria, a aniversariante posou para a câmera com as flores belíssimas que recebeu.

"Aniversário florido e surpresas no teatro", escreveu ela na legenda da postagem. Nos comentários, diversos amigos famosos e admiradores fizeram questão de deixar mensagens carinhosas de felicitações à atriz.

