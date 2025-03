Belo se pronuncia após Gracyanne expor traumas no BBB 25: 'Peço respeito'

Ex-marido de Gracyanne, o cantor Belo prestou apoio a participante do BBB 25 após a sister revelar dificuldades enfrentadas em sua vida

Confinada no BBB 25, Gracyanne Barbosa emocionou os participantes e o público do reality show no sábado, 15, ao falar abertamente sobre as dificuldades em sua vida pessoal enfrentadas no passado. Em uma conversa franca com os colegas, a musa fitness contou que já precisou pegar alimentos do lixo para sobreviver.

O assunto veio à tona após a sister Renata revelar aos demais brothers da casa que Gracyanne pegava comida de forma escondida na casa. A famosa, então, decidiu se desculpar com os colegas de confinamento e ficou bastante emocionada ao recordar situações traumáticas.

Após a repercussão, o cantor Belo, ex-marido de Gracyanne Barbosa, também se pronunciou sobre o assunto. Por meio das redes sociais, o artista, que foi casado com a musa fitness por 16 anos, pediu respeito pela dor da famosa.

Belo iniciou seu relato ressaltando que a mídia desconhece as dificuldades enfrentadas por Gracyanne ao longo de sua vida. "Eu conheço a Gracyanne como poucos. Durante 17 anos, estive ao lado dela, vi sua força, suas batalhas e tudo que ela superou para se tornar a mulher incrível que o Brasil não conhece. Mas o que muitos não sabem – e talvez ela nunca tenha tido coragem de contar antes – é o que realmente ficou marcado em sua trajetória", declarou.

"Tem a dificuldade com a comida, que ela expôs hoje. E também a desconfiança em relação a tudo e a todos, muito compreensível quando se observa todo o passado. O medo de passar por tudo aquilo de novo deixa marcas que ninguém vê, mas que influenciam até as pequenas escolhas. Eu não estou aqui para justificar nada, mas para pedir respeito por alguém que já passou por mais do que muita gente pode imaginar", continuou ele.

"O que ela está vivendo agora dentro do BBB, é um turbilhão emocional. Reviver traumas não é fácil. Então, independente de qualquer coisa que tenha acontecido entre nós, eu só peço respeito. Sei que, no fundo, o Brasil vai enxergar a mulher batalhadora que eu conheci - aquela que nunca abaixou a cabeça, mas que também tem suas cicatrizes", desabafou, por fim.

Leia na íntegra o relato de Belo sobre Gracyanne Barbosa:

Belo fala sobre relato pessoal de Gracyanne Barbosa - Foto: Reprodução / Instagram

