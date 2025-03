BBB 25: Thamiris assume sentimento de culpa após decisão: 'Nem dormi direito'

A sister Thamiris fez um desabafo e abriu o coração para Delma e Daniele Hypolitona manhã desta quinta-feira, 6, no BBB 25, da Globo

A sister Thamirisfez um desabafo na manhã desta quinta-feira, 6, no BBB 25, da Globo. Ao ver Guilherme e Vinicius cumprirem a consequência imposta por ela na dinâmica do Pegar ou Guardar, a caroioca abriu o coração para Delma e Daniele Hypolito.

"Eu nem dormi direito, de verdade. A sensação que eu tenho é que eu não dormi. Acho que é culpa", confessou. "Não tem que ter culpa, não", retrucou Joselma. "Eu tenho, dona Delma, porque ontem ficou todo mundo chateado comigo", falou a nutricionista em seguida.

E Delma tentou tranquilizá-la. a. "A gente sabe que as consequências não vão ser boas, daqui pra frente. (...) Tem que estar todo mundo preparado, porque nada vai ser bom. Um dia a gente vai estar fora e um dia a gente vai estar no castigo, infelizmente é o jogo, e o jogo pede essas coisas", analisou a pernambucana.

O que aconteceu?

Após ser escolhida pela eliminada Camilla para participar da dinâmica Pegar ou Guardar, Thamiris teve que escolher ficar com o dinheiro e dar uma consequência para os participantes ou guardar o dinheiro para o prêmio final do reality show.

Em sua decisão, Thamiris escolheu ficar com o valor de R$ 60 mil e deu a consequência para Guilherme e Vinicius. Os brothers vão ter que viver fora da casa do reality show por tempo indeterminado.

Com isso, eles devem ficar apenas no jardim e apenas entrar na casa para usar o banheiro reservado. Eles devem tomar banho, escovar os dentes, dormir e fazer as refeições na área externa. A produção vai dar um kit de sobrevivência para eles, que é mais restrito do que eles recebem na Xepa. Além disso, os dois não podem usar a academia ou a piscina.

