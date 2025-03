Gretchen troca beijos com o marido Esdras de Souza em evento

Gretchen marcou presença em um evento ao lado do marido Esdras de Souza e trocou muitos beijos com o amado na frente das câmeras

Neste domingo, 16, Gretchen marcou presença em o evento, em São Paulo, ao lado do marido Esdras de Souza.

O casal posou sorridente para os fotógrafos presentes no local e também trocaram muitos beijos apaixonados na frente das câmeras.

Além disso, a artista arrasou na escolha do look para a ocasião. Gretchen apostou em um top de borboleta todo prateado e uma saia transparente repleta de estrelas.

Críticas

A cantora Gretchen usou as redes sociais para se pronunciar novamente a respeito da onda de críticas que recebe a respeito de sua aparência. Em uma live feita em seu perfil oficial, a famosa explicou que bloqueou uma internauta que se dizia 'fã' após se deparar com um comentário maldoso.

A mulher em questão teria disparado um comentário etarista ao mencionar a idade de Gretchen. "Teve uma que falou assim: 'Pela idade que ela tem, até que ela está bem. Mas eu sou sua fã, te amo'. Me ama coisa nenhuma! Morre de inveja de mim. Morre de inveja de eu estar com quase 70 anos e estar bem do jeito que eu estou: ter as pernas que eu tenho, ter a barriguinha batida que eu tenho...", declarou.

Em seguida, a artista abordou uma outra crítica que recebeu, desta vez sobre seu corpo. "Teve uma que teve a cara de pau de dizer que eu sou barriguda. Aí eu fui olhar a barriga dela... Ela não tem uma barriga, ela tem três barrigas. Gente, quer ficar igual a mim? Vai treinar, faz reposição hormonal. Toda mulher é bonita desde o dia que ela nasce. É de dentro que sai a beleza da mulher", concluiu Gretchen.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que a cantora rebate comentários maldosos a respeito de seu físico. Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, a artista abriu o coração ao falar sobre a onda de críticas em suas redes sociais e garantiu que não se importa.

"Adoro postar vídeos dançando com o Esdras [marido] ou mostrando meu dia a dia. Porém, sempre tem aquelas pessoas inconvenientes, né? Se alguém fala besteira da minha aparência, eu dou aquele famoso block. Não perco tempo com energia ruim", declarou Gretchen.

