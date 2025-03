Virginia Fonseca arrasa com vestido decotado para evento

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca mostrou o look escolhido para comparecer em um evento de moda e arrasou na escolha

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores.

Neste domingo, 16, a digital influencer foi convidada para marcar presença em um evento de moda em Florianópolis e mostrou o look escolhido para a ocasião.

A famosa escolheu um vestido preto midi com um super decote e um recorte estratégico na região da barriga. Sapatos de salto alto deram o toque final na produção.

O vestido deixou ainda mais em evidência o resultado da cirurgia plástica que Virginia fez nos seios recentemente. "Pronta para o desfile da nova coleção. Inclusive esse vestido que eu estou usando vai estar disponível para vocês, estou completamente apaixonada", escreveu ela na legenda da publicação.

Relação com a sogra

Em suas redes sociais, Poliana Rocha sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. Recentemente, alguns internautas notaram que ela e a nora Virginia Fonseca não tem aparecido juntas na web, o que gerou especulações de brigas entre as duas.

Poliana fez questão de esclarecer a situação. "Gente, primeiramente, estou passando aqui com carinho, amor, leveza para desejar para vocês um domingo lindo, com luz, com paz, com saúde. E segundo, eu detesto justificar as coisas que saem na internet, mas o que está saindo não tem nada a ver. Na verdade, eu tenho uma relação muito sólida, muito concreta, muito firme com a minha nora, com meu filho", começou ela.

Em seguida, a famosa explicou o motivo delas estarem distantes. "E de repente nós estamos mais distantes porque a gente não teve uma oportunidade boa ainda de conversar, nós viajamos para lugares diferentes. Ela as vezes está em uma outra vibe, eu estou priorizando as vezes outras coisas. Mas está tudo ótimo, não teve briga, não teve ressentimento, não teve nada que magoasse tanto uma quanto a outra porque se tivesse nós duas, como duas pessoas adultas, chegaríamos uma para a outra e falaríamos 'não gostei disso, não gostei daquilo'. Não quero que vocês alimentem coisas que realmente não existem", finalizou.

