BBB 25: Acertou? Maike especula movimentação de brother no jogo

Durante conversa sobre o paredão do BBB 25, Maike mencionou a possibilidade de um brother decidir quem vai direto para a berlinda

Os brothers do BBB 25 estão ansiosos para a formação do nono paredão do reality show da TV Globo. Na manhã deste domingo, 16, Maike e João Pedro conversaram sobre o jogo e especularam qual será a movimentação que Vinicius, dono do Poder Curinga, fará.

Após refletir, Maike mencionou que uma das possibilidades envolvendo a conquista de Vinicius pode ser decidir qual brother indicado para a berlinda não terá a chance de participar da prova bate-volta. "Como será hoje? A Renata falou uma coisa que é verdade, pode ser um [voto] do Líder, dois da casa, mais um que é puxado", iniciou ele.

"Desses, o Vinícius escolhe um que vai direto, sem passar pelo bate-volta", completou. João Pedro, por sua vez, pediu para que o aliado explicasse melhor seu ponto de vista, e Maike seguiu especulando do que se trata o Poder Curinga da semana, intitulado de 'Poder Direto'.

"O poder do Vinícius pode ser não mandar a pessoa para o bate-volta. Entre os três [indicados ao paredão], ele escolhe um para ir direto", supõe o brother. Apesar de ter somente especulado, Maike acabou acertando a dinâmica .

Isso porque, o poder conquistado por Vinicius realmente se trata de vetar um adversário de participar da prova bate-volta, eliminando, assim, a possibilidade do emparedado conseguir escapar da berlinda. Vale lembrar que os brothers só descobrem a função do Poder Curinga durante a votação ao vivo.

Na área externa, Maike especula com João Pedro o Poder Curinga de Vinícius.



Quem Guilherme vai indicar ao paredão?

O brother Guilherme parece estar decidido sobre sua indicação ao nono paredão do BBB 25. Líder da semana, o fisioterapeuta falou novamente a respeito do assunto neste sábado, 15, durante uma conversa sincera com alguns aliados de jogo.

Guilherme, que entregou as pulseiras do Tá na Mira para seis brothers, revelou que indicará Gracyanne Barbosa para a berlinda. "Eu acho que não tem possibilidade de, mesmo se eu não indicar, alguém puxá-la no contragolpe. Para mim, nem existe essa possibilidade", declarou ele em um bate-papo com Aline, Diego Hypolito e Vitória Strada.

"Vai ser ela, porque não tem contragolpe, e muito por essa questão do que eu falei. Já tinha deixado claro quem seriam as três pessoas que eu continuaria votando. Tanto que meus votos foram primeiro em Camilla, depois Thamiris, e agora eu não vou mudar. Eu vou manter o que eu falei, nem adianta", completou o genro de Delma.

