BBB 25: Thamiris critica sister: 'O jogo dela é maldoso'

Após ouvir a conversa das duplas no almoço pós-Big Fone, Thamiris falou sobre sua participação no reality e criticou o jogo de uma sister

O almoço especial pós-Big Fone desta terça-feira, 29, segue rendendo assunto no BBB 25. Eva atendeu o telefone e ganhou o direito de participar da dinâmica com Renata e elas escolheram as duplas Gabriel, Maike, Delma e Guilherme para acompanhá-las.

Tudo o que foi conversado durante o almoço foi assistido pelos demais participantes e durante um papo com Camilla e Giovanna na área externa da casa, Thamiris avaliou sua participação no reality show e criticou uma sister.

"Eu sei que eu jogo muito bem, e a gente está sendo vista jogando desde o primeiro dia porque quero ir para a Final. Eu não cheguei aqui e fiquei fazendo tipinho. Em certas situações, agiria com o coração. Eu não amarraria duas pessoas por maldade", afirmou a nutricionista.

Camilla também fez um comentário. "O quanto eu bati boca com a Vitória [Strada] por conta delas duas? Não é sobre a gente, é sobre como elas veem o jogo", analisou. Em seguida, Thamiris criticou uma sister. "Não gosto de fazer com o outro o que não quero que façam comigo. O jogo dela é maldoso, no meu ponto de vista", disparou.

Depois, elas também criticaram uma fala de Renata sobre não deixar Camilla amarrada na dinâmica porque ela cozinha para o grupo da Xepa. A dupla, então, escolheu Thamiris e Diego Hypolito.

Gracyanne sofre punição

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi alvo de uma das punições do Almoço do Big Fone, do BBB 25, da Globo. Na tarde desta quarta-feira, 29, os participantes que foram ao almoço tiveram que escolher participantes para participarem de punições.

Para começar, eles trocaram Mateus e Daniele Hypolito de quarto. Logo depois, eles tiveram que tirar uma das pessoas do Show de Quarta. Assim, eles escolheram vetar Gracyanne Barbosa do show. Ela terá que ficar trancada dentro de casa e sozinha enquanto o show acontece no gramado.

Então, Renata disse que poderia dar ovos para Gracyanne como uma recompensa pelo veto do show e ainda cogitou que a musa pode ir para a festa no jardim depois do show. Porém, Gracyanne negou a possibilidade. "Esperar o show acabar para ir para a festa, só se for para dar na cara dela", brincou.

