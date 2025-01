BBB 25: Gracyanne sofre punição e diz: 'Só se for para dar na cara dela'

Participantes que foram ao Almoço do Big Fone escolheram dar uma punição para Gracyanne Barbosa no BBB 25. Saiba qual foi

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi alvo de uma das punições do Almoço do Big Fone, do BBB 25, da Globo. Na tarde desta quarta-feira, 29, os participantes que foram ao almoço tiveram que escolher participantes para participarem de punições. Entenda o que aconteceu e qual foi a punição de Gracyanne:

Tudo começou com o toque do Big Fone no final da manhã. Eva atendeu ao telefone e teve que escolher, junto com Renata, duas duplas para irem ao Almoço Especial. Elas escolheram Delma, Guilherme, Maike e Gabriel. Durante o almoço, eles tiveram que tomar decisões sobre o jogo.

Para começar, eles trocaram Mateus e Daniele Hypolito de quarto. Logo depois, eles tiveram que tirar uma das pessoas do Show de Quarta. Assim, eles escolheram vetar Gracyanne Barbosa do show. Ela terá que ficar trancada dentro de casa e sozinha enquanto o show acontece no gramado .

Então, Renata disse que poderia dar ovos para Gracyanne como uma recompensa pelo veto do show e ainda cogitou que a musa pode ir para a festa no jardim depois do show. Porém, Gracyanne negou a possibilidade. "Esperar o show acabar para ir para a festa, só se for para dar na cara dela", brincou.

O que os participantes do Almoço do Big Fone não sabiam é que tudo estava sendo transmitido ao vivo para os outros brothers, que assistiram pelo telão da sala de estar.

Gracyanne Barbosa relembra motivo do fim do casamento com Belo

Em outro momento do confinamento, ela contou que não faltou amor na relação com Belo, mas que houve um distanciamento enquanto parceiros. "Eu errei muito mais que o Belo. A gente separou nunca por falta de amor, foi por falta de tempo. A gente tinha uma relação como homem me mulher muito ativa, mas a gente não ficou amigo. A gente deixou de partilhar a vida um com o outro. A gente se distanciou aí, como parceiro", confessou ela enquanto estava na academia.

Em seguida, ela deu mais detalhes sobre o término de seu casamento. "A gente estava na mesma casa, se amava, mas não dividia mais a vida. E eu percebi isso, mas assim... sou muito orgulhosa, em vez de sentar com ele e falar: 'Você tem que me ver'. Acho que errei muito também nesse sentido, me arrependo muito. A gente separou, mas nenhum dois teve coragem. Mas tinha amor. Tem amor, pelo menos do meu lado", detalhou.

Segundo a musa fitness, falou conversa entre o casal para resolver a situação."A gente foi deixando e não teve essa maturidade de se acertar. A gente foi deixando até virar uma loucura. Cada um foi para um canto, ele ficou com uma pessoa, eu fiquei com outra. A gente foi se magoando. Ainda assim a gente não sentou para conversar", declarou.

