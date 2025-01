BBB 25: Eva atende ao Big Fone nesta quarta-feira. Saiba o que vai acontecer

Na manhã desta quarta-feira, 29, o Big Fone tocou na casa do BBB 25 e Eva teve uma missão que tem uma pegadinha para os participantes

A sister Eva foi a responsável por atender ao Big Fone na manhã desta quarta-feira, 29, no BBB 25. Assim que o telefone tocou, ela estava no jardim fazendo exercícios com os outros participantes e correu para o telefone.

Na mensagem, a produção informou que Eva e sua dupla, Renata, precisavam escolher mais duas duplas para acompanhá-las em um almoço especial. As duas escolheram levar as duplas Delma e Guilherme e Maike e Gabriel.

Porém, o Big Fone tem uma pegadinha. Os participantes não sabem, mas o almoço será transmitido ao vivo para toda a casa pelo telão na sala de estar. Assim, tudo o que eles conversarem será escutado por todos os outros brothers e sisters.

Tadeu Schmidt explicou a dinâmica do Big Fone na noite de terça

Antes da eliminação na terça-feira, 28, o apresentador Tadeu Schmidt explicou como seria o novo toque do Big Fone.

"Vai começar uma semana insana no BBB 25. Hoje teremos a última eliminação em dupla. Amanhã, o Big Fone vai tocar de novo. A pessoa que atender vai ganhar um almoço especial para curtir com sua dupla. Melhor ainda, os dois vão poder chamar mais duas duplas para ir com eles. Só que essas três duplas não vão apenas almoçar juntas, elas vão tomar decisões que vão atingir outras pessoas da casa”, disse ele.

E completou: "O que elas não sabem é que o almoço inteiro vai ser transmitido para todo mundo no telão da sala, com áudio e vídeo. Imagina o furdunço quando voltarem para a casa! Essas três duplas vão ter que decidir quem, entre elas, que fica imune. O Big Fone vai tocar amanhã logo após o Mais Você”.