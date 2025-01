BBB 25: Saiba quais brothers vão ficar amarrados por tempo indeterminado

Participantes do Almoço do Big Fone escolheram duas pessoas para ficarem amarradas por alguns dias no BBB 25

A dinâmica do Almoço do Big Fone agitou a casa do BBB 25, da Globo, nesta quarta-feira, 29. Na sala isolada, os participantes Eva, Renata, Delma, Guilherme, Maike e Gabriel tiveram que escolher duas pessoas para ficarem amarradas por tempo indeterminado.

Depois de conversarem, eles indicaram Thamiris e Diego Hypolito para ficarem presos no dia a dia .

Além disso, os brothers e sister do Almoço também tiveram que tomar outras decisões, como: Eles vetaram Gracyanne Barbosa do Show de Quarta; e decidiram que Mateus e Daniele Hypolito devem trocar de quartos.

Diego Hypolito revela desejo de desistir do BBB 25

A segunda-feira, 20, foi bastante agitada para os brothers do BBB 25, da TV Globo. Após formarem o primeiro paredão da edição na noite anterior, os participantes se reuniram na área externa da casa para inaugurar o tão esperado Sincerão.

Assim que finalizaram a dinâmica, o ex-ginasta Diego Hypolito, apontado junto com a irmã, Daniele Hypolito, por Gabriel e Maike como dupla que 'faz média com todo mundo', conversou com Vitória Strada a respeito de uma possível desistência. Ao longo do desabafo, o brother relatou que sua ansiedade tem aumentado nos últimos dias; confira detalhes!

Leia também:BBB 25: Camilla chora por causa da dinâmica do Almoço do Big Fone