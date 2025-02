BBB 25: Thamiris analisa postura de sister após briga: 'Fez cena'

Em conversa com outros brothers do BBB 25, Thamiris alegou que sister 'se excluiu' após os últimos conflitos no confinamento

A briga entre Camilla e Vitória Strada no BBB 25, da TV Globo, segue sendo o principal assunto entre os brothers. Durante a madrugada desta terça-feira, 25, Thamiris, irmã da trancista, conversou com outros colegas de confinamento novamente a respeito do ocorrido.

Ao longo do bate-papo com João Gabriel e Maike, Thamiris afirmou que Vitória 'se excluiu sozinha' após o desentendimento com Camilla. Para quem não acompanhou, as duas sisters bateram boca no último domingo, 23, após Guilherme expor que a trancista teria 'soltado a mão' da atriz ao afirmar que votaria nela.

"A gente discutiu de igual para igual. E ela fez uma cena do car*lho lá no quarto. Achei cena. Na hora que a Vitória foi para o quarto, coloquei o dedo na cara dela porque ela estava falando algo que, no meu ponto de vista, não era verdade. Estava hiperventilando a briga", disse Thamiris.

E completou: "Ela não estava sozinha, ela se fez de excluída. Só que todo mundo compra [o lado de Vitória], porque a Camilla não tem cara de coitada". Em outro momento, Camilla conversou com a irmã sobre o conflito com Vitória Strada e mencionou o medo de como um possível 'cancelamento' poderia afetar a vida de sua família fora do reality show.

"Eu não tenho uma preocupação com o que o público vai achar, eu tenho uma preocupação em como os meus filhos vão ficar, como a minha mãe vai ficar. O cancelamento de uma pessoa preta não é igual ao cancelamento de uma pessoa branca", declarou a sister, na ocasião.

Camilla conversa com Renata e alerta sobre participante

Na área externa da casa do BBB 25, Camilla conversou com Renata sobre os últimos acontecimentos no reality show. Durante o papo, a trancista disse que "vai para o embate" e que "já escutou várias coisas na casa sobre outras pessoas".

Ao ouvir o comentário da sister, a bailarina quis saber se a irmã de Thamiris escutou alguma coisa sobre ela. "Tu 'vai' descobrir agora", brincou a sister. "Porque se for uma pessoa que estou andando do lado...", respondeu a amiga de Eva; confira mais detalhes!

Leia também: Karol Conká se pronuncia sobre comparações com Camilla, do BBB 25: 'Cafonas'