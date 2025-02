Karol Conká se pronuncia sobre comparações com Camilla, do BBB 25: 'Cafonas'

Ex-participante do BBB 21, a cantora Karol Conká pediu para que o público parasse de compará-la com Camilla, sister da edição atual

A cantora Karol Conká, uma das participantes mais marcantes do Big Brother Brasil, usou as redes sociais para comentar sobre os últimos acontecimentos da edição atual do reality show da TV Globo. Isso porque, recentemente, internautas passaram a compará-la com Camilla, que está no confinamento.

A 'semelhança' entre Karol e Camilla foi apontada pelo público após algumas atitudes da sister do BBB 25 viralizar, incluindo a forma como a carioca trata Vitória Strada, sua colega. Na web, internautas relembraram a postura da cantora no programa em 2021.

Karol Conká, no entanto, pediu para que o público não seguisse com comparações entre as duas. "Parem com essas comparações cafonas e pratiquem o desapego", escreveu a artista em uma rede social. Nos comentários da postagem, diversos fãs também saíram em defesa da famosa, ressaltando que ela e Camilla são pessoas diferentes.

"As pessoas ainda não entenderam que você não gosta do seu comportamento no BBB. Preferem ignorar isso pelo like. É ótimo você sempre lembrar, Karol!", disse uma seguidora. "Também acho, Camilla não tem nada a ver com a Karol. São temperamentos completamente diferentes", falou outra. "Karol Conká nunca foi leão de quarto", brincou uma terceira.

Parem com essas comparações cafonas e pratiquem o desapego. — Karol Conká (@Karolconka) February 24, 2025

Karol Conká abre o jogo sobre voltar ao BBB

Três anos após ser eliminada do BBB 21 com 99,17% dos votos, a maior rejeição do reality show da TV Globo, Karol Conká tem se surpreendido com a virada na sua imagem perante o público. Odiada durante sua participação no programa, atualmente a cantora tem sido citada de forma positiva nas redes sociais, e muitos sentem falta dos comentários ácidos que ela fazia.

"Fico um pouco na dúvida [com as reações]. O público me deixa confusa, porque eles sentem falta daquilo que eles abominaram. Fico confusa e falo: 'Alô, doutora! Essa galera precisa de terapia também", disse ela em entrevista à Quem.

Conká, que ganhou um documentário no Globoplay, 'A Vida Depois do Tombo', garantiu que já superou o cancelamento, e não descartou a possibilidade de voltar ao reality, caso houvesse o convite; confira mais detalhes!

Leia também: BBB 25: Camilla cita preocupação com 'cancelamento': 'Não é igual'