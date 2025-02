BBB 25: Sisters comentam eliminação de Diogo Almeida: 'Acabou nosso enredo'

Com a eliminação de Diogo Almeida do BBB 25, algumas sisters brincaram sobre 'perder o enredo' dentro do jogo após saída do ator

A eliminação de Diogo Almeida do BBB 25 mexeu com os brothers da casa mais vigiada do país. O ator deixou o reality show da TV Globo com mais de 43% dos votos do público após enfrentar um paredão ao lado da mãe, Vilma, e de Vitória Strada.

Assim que Diogo deixou o confinamento, os demais participantes refletiram sobre o resultado da berlinda da semana. Em um dos quartos, as sisters Gracyanne Barbosa, Camilla e Thamiris comentaram em tom de brincadeira que 'ficaram sem enredo'.

"Agora, meu amor, a gente não vai ter mais o Diogo para falar [no Sincerão]. O que será da gente agora?", se divertiu a musa fitness. Gracyanne e Diogo tiveram um embate na casa logo após a ex-esposa de Belo retornar do Quarto Secreto, ainda no início do jogo.

Vitória Strada, então, entrou no cômodo e Thamiris explicou para a atriz o motivo de todas estarem rindo. "Estou falando que acabou o nosso enredo aqui dentro. O Diogo foi embora, e agora? Estamos inventando motivos para falar no Sincerão", relatou a irmã de Camilla, por fim.

#SELFIE🤳• Diogo Almeida é o 8º eliminado do #BBB25. Hora da primeira selfie+legenda com a #RedeBBB:



📲 "Carinho salva" pic.twitter.com/uyKVQEzcBL — Big Brother Brasil (@bbb) February 26, 2025

Diogo Almeida fez mentoria para entrar no BBB 25?

O BBB 25 chegou ao fim para Diogo Almeida. O ator deixou a casa mais vigiada do país na noite de terça-feira, 25, após enfrentar um paredão ao lado da mãe, Vilma, e de Vitória Strada.

Fora do reality show, Diogo participou do 'Bate-Papo BBB' e pôde rever pela primeira vez algumas cenas de sua participação no jogo. Ao longo da conversa com os apresentadores Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, o ator abriu o jogo sobre os rumores de que teria contratado um coach para prepará-lo antes do confinamento.

A informação de que Diogo Almeida e Vilma teriam passado por uma mentoria foi noticiada pelo colunista Lucas Pasin, do Splash UOL, no início deste mês. O ator, no entanto, negou a notícia; confira detalhes!

