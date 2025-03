Mãe de Vitória Strada critica ex-BBB Mateus após declaração sobre a atriz: 'Traiu'

Mãe da atriz Vitória Strada, Marisete Strada, reagiu ao ver uma declaração de Mateus Pires para a sister, que segue confinada no BBB 25, da Globo

Mãe da atriz Vitória Strada, Marisete Strada, não ficou calada ao ver uma declaração do ex-BBB Mateus Pires para a sister, que segue confinada no BBB 25, da Globo. O arquiteto compartilhou um vídeo relembrando momentos ao lado dela no jogo e afirmou sentir saudades da amiga. Nos comentários, Marisete foi direta e o acusou de traição.

“Que saudade, minha amiga. Eu amo tanto esse vídeo e tudo o que ele representa. Tenho tantas coisas para te contar aqui de fora, menina. Mas assim, só depois quando você sair campeã! Segue firme aí que aqui você tem uma legião de pessoas que te amam e torcem incansavelmente”, escreveu Mateus na publicação.

Entre os comentários no post de Mateus, se destacou o de Marisete. “Está com saudade, por que traiu a amiga?”, disparou. Ela também aconselhou o arquiteto a procurar as irmãs Camila e Thamires, com quem ele teve muita amizade na casa mais vigiada do Brasil. “Quando estava lá, preferiu trair ela. Agora está com saudades. Procure Camila e Thamires! #viteus acabou”, completou.

Veja:

Mãe de Vitória Strada critica ex-BBB Mateus - Foto: Reprodução/X

Relação com Vitória Strada

Após ser eliminado do BBB 25, Mateus falou sobre sua relação com Vitória Strada em conversa com Gil do Vigor. "Eu, honestamente, fazendo essas análises aqui, eu me arrependo desses cenários", pontuou ele, que completou: "É uma dinâmica em que você tem que se comprometer com as pessoas, você se entrega para as suas alianças, e eu sinto que falhei de não ter [alertado]. Mas, de forma alguma, eu queria chegar para ela e dizer: 'Cara, estão te chamando de chata'".

E ele ainda assumiu responsabilidade pela falta de apoio a Vitória dentro do programa."Eu podia ter me imposto de diversas maneiras. Ao mesmo tempo, eu não queria colocar em cheque as minhas alianças, porque você se sente muito protegido dentro do jogo", justificou.

