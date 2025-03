BBB 25: Quem vai sair no paredão? Saiba quem lidera as votações nas enquetes

Saiba quem é o favorito para ser eliminado no 11º paredão do BBB 25: Delma, Eva e Vinicius disputam cada voto nas enquetes do final de semana

Três participantes disputam o 11º paredão do BBB 25, da Globo, e um deles será eliminado na noite de domingo, 30. Delma, Eva e Vinicius foram emparedados na noite de sexta-feira, 28, e disputam voto a voto nas enquetes da internet. Saiba quem tem mais chance de deixar o jogo:

Neste sábado, a enquete da Coluna Play, no Jornal O Globo, indicou que Eva tem mais chance de sair do BBB 25. Ela estava com 55.84% dos votos na enquete para ser a eliminada da rodada. Logo depois dela, Vinicius recebeu 39.46% dos votos e Delma ficou com apenas 4,7%.

Um cenário parecido foi visto na enquete do Jornal Extra, no qual Eva teve 54,88% dos votos, Vinicius teve 33,67% e Delma estava com 11,45%.

Enquanto isso, a enquete do site UOL mostrou um eliminado diferente. Neste sábado, a enquete apontava que Vinicius estava na liderança para ser eliminado com 49,38% dos votos. Eva estava logo atrás com 44,14% dos votos, e Delma ficou por último, com 6,47%.

Relembre como foi a formação do paredão

Na noite desta sexta-feira, 28, os participantes do BBB 25, da Globo, formaram o 11º paredão da temporada, que é disputado por Vinicius, Delma e Eva. Um deles será eliminado no domingo, 30. Saiba como foi:

A noite começou com Vinicius já emparedado por causa da Prova do Líder. Logo no início da dinâmica ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt informou para o anjo João Pedro que o poder é autoimune nesta rodada. Então, o líder Maike indicou Delma para o paredão.

Na sequência, os participantes fizeram a votação aberta na sala e a mais votada foi Eva. Com isso, o paredão da semana é disputado por Vinicius, Delma e Eva.

