Diogo Almeida abre o jogo sobre boatos de mentoria para entrar no BBB 25

O BBB 25 chegou ao fim para Diogo Almeida. O ator deixou a casa mais vigiada do país na noite de terça-feira, 25, com mais de 43% dos votos do público, após enfrentar um paredão ao lado da mãe, Vilma, e de Vitória Strada.

Fora do reality show, Diogo participou do 'Bate-Papo BBB' e pôde rever pela primeira vez algumas cenas de sua participação no jogo. Ao longo da conversa com os apresentadores Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, o ator abriu o jogo sobre os rumores de que teria contratado um coach para prepará-lo antes do confinamento.

A informação de que Diogo Almeida e Vilma teriam passado por uma mentoria foi noticiada pelo colunista Lucas Pasin, do Splash UOL, no início deste mês. De acordo com o jornalista, mãe e filho teriam sido orientados sobre a escolha da equipe para suas redes sociais, além de ter um estilista responsável por escolher as roupas dos dois.

Diogo, no entanto, negou que tenha contratado um coach para orientá-lo. "Nada disso. Não me preparei. Até me perguntaram antes de entrar: 'Diogo, você está preparado?', eu falei: 'Não, eu não estou preparado. Eu não sei jogar esse jogo, eu não sei o que me espera lá dentro", esclareceu o ator.

O ex-brother ainda explicou que o jeito calmo de se comunicar é uma característica sua. "Eu tenho esse jeito um pouquinho mais formal de ser, pelo menos nos primeiros contatos. Então, aos poucos, isso vai mudando e eu vou ficando mais à vontade com as pessoas", concluiu Diogo Almeida.

Diogo disse que não fez coach e nem se preparou para o programa, que esse é seu jeito de falar #BatePapoBBB#BBB25pic.twitter.com/hhc5XuPfRi — gshow (@gshow) February 26, 2025

O discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação de Diogo Almeida

O apresentador Tadeu Schmidt preparou um discurso com dois focos diferentes para a eliminação de Diogo Almeida do BBB 25, da Globo. Na noite de terça-feira, 25, ele falou sobre a relação do ator com a mãe, Vilma, e também mudou de assunto para falar o que faltou no jogo de Vitória Strada, que disputava o paredão com ele.

O sexto paredão do Big Brother foi disputado por Diogo, Vilma e Vitória. Ele saiu com mais de 43% dos votos; confira o discurso completo de Tadeu Schmidt para a eliminação de Diogo!

