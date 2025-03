BBB 25: Delma enfrenta crise de choro ao fazer desabafo: 'Doida para ver'

Na manhã deste sábado, 29, no BBB 25, da Globo, Delma conversou com Daniele Hypolito e caiu no choro ao fazer um desabafo. Veja o que ela disse

A possibilidade de deixar a casa do BBB 25, da Globo, tem causado preocupação em Vinicius,Delma e Eva, que estão no paredão. Na manhã deste sábado, 29, a sogra de Guilherme conversou com com Daniele Hypolito e fez um desabafo sobre a saudade da família.

"Eles sabem o quanto você quer fazer pelos seus netos, então, por esse seu sonho, eu tenho certeza que você não sai agora", opinou Daniele. "Eu tenho só gratidão, meu Deus, porque uma parte do meu sonho já está quase realizada, que é o estudo dos meus netos", retrucou Delma, que não segurou as lágrimas.

"Então, você ainda vai ficar mais um pouco para terminar todos os seus sonhos e, quando você sair daqui, você fala que vai querer voltar para o seu fogão, mas tenho certeza de que vai surgir muita coisa de trabalho para você", garantiu a ginasta.

"Estou doida para ver minha família e agarrar todo mundo. O meu bem maior neste mundo, minha maior riqueza que eu tenho na minha vida, é minha família, e estou morrendo de saudade", complementou Delma.

Desabafo de Vinicius

Durante a madrugada, Vinicius conversou com Guilherme e confessou sobre o medo de ser eliminado."Ao mesmo tempo que eu estou calmo, eu fico com medo. Agora que está vindo a sensação de... Sabe?", falou ele. "Medo de quê?", devolveu Guilherme. "De sair", respondeu o emparedado."Isso aí em todo paredão a gente vai sentir, não tem como", aconselhou o genro de Delma.

A TV Globo se pronunciou sobre os boatos envolvendo as votações do reality show BBB 25. Os internautas levaram suspeitas de que robôs estariam sendo usados para fraudar as votações dos paredões, mas a emissora negou qualquer irregularidade. Veja o comunicado oficial.

