BBB 25: Camilla aconselha Vitória Strada após paredão: 'Não vai'

Após o resultado do paredão, a sister Vitória Strada recebeu um conselho de Camilla ao comemorar a permanência no BBB 25

A eliminação de Diogo Almeida do sexto paredão do BBB 25 agitou os brothers na madrugada desta quarta-feira, 26. Assim que o ator deixou a casa mais vigiada do país, Vitória Strada, que disputou o paredão ao lado do colega, seguiu para um dos quartos para comemorar sua permanência no jogo.

Visivelmente emocionada, Vitória se ajoelhou na cama e agradeceu ao público pela oportunidade de continuar no reality show da TV Globo. Enquanto pulava de felicidade nas camas do cômodo, a sister ouviu um conselho de Camilla.

"Seja mais confiante", declarou a trancista ao ouvir a colega de confinamento relatar choque com a permanência. E completou: "Grita, curte aí dentro. Não vai lá para fora gritar", aconselhou Camilla.

Vale lembrar que, mais cedo, as duas sisters fizeram as pazes. Nos últimos dias, Vitória Strada e Camilla protagonizaram uma briga intensa após Guilherme expôr em meio aos demais brothers da casa que a trancista votaria na atriz.

Ao longo da conversa, elas se desculparam uma com a outra e deixaram a mágoa de lado. "Tudo bem. Me dá um abraço aqui. Eu só queria um tempo e queria digerir e não tem açúcar. Foi por isso que não queria machucar, não era porque eu te odeio, mas como isso poderia refletir pra mim. Foi só por isso que não falei com você. Desculpa por ter te chamado de dramática. São palavras mais fracas, mas você tem sua dor. E outra coisa, Thamiris gosta muito de você, você não precisa perder tempo com ninguém aqui da casa", declarou Camilla em um trecho.

O discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação de Diogo Almeida

O apresentador Tadeu Schmidt preparou um discurso com dois focos diferentes para a eliminação de Diogo Almeida do BBB 25, da Globo. Na noite de terça-feira, 25, ele falou sobre a relação do ator com a mãe, Vilma, e também mudou de assunto para falar o que faltou no jogo de Vitória Strada, que disputava o paredão com ele.

O sexto paredão do Big Brother foi disputado por Diogo, Vilma e Vitória. Ele saiu com mais de 43% dos votos; confira o discurso completo de Tadeu Schmidt para a eliminação de Diogo!

Leia também: BBB 25 cria dinâmica com quarto misterioso e que pode terminar com paredão