BBB 25: Vinícius admite medo e Guilherme aconselha: 'Não tem como'

No paredão desde a Prova do Líder de quinta-feira, 27,o brother Viniciusconfessou que está com medo de ser eliminado do BBB 25, da Globo. Durante uma conversa com Guilherme na varanda da casa na madrugada deste sábado, 29, o representante comercial desabafou sobre estar na berlinda contra Delma e Eva.

"Ao mesmo tempo que eu estou calmo, eu fico com medo. Agora que está vindo a sensação de... Sabe?", falou ele. "Medo de quê?", devolveu Guilherme. "De sair", respondeu o emparedado. "Isso aí em todo paredão a gente vai sentir, não tem como", aconselhou o genro de Delma.

Vinícius chora após formação de Paredão

Em outro momento, durante uma conversa com aliados, Vinícius chorou ao falar de sua trajetória no programa. "Se o povo passasse metade do que eu passei, e permanecesse sendo a pessoa que eu sou, ninguém ia apontar o dedo na minha cara com tanta firmeza e com tanto espírito ruim".

João Pedro, Vitória Strada e Guilherme abraçaram o brother, que continuou falando com a atriz e elencando as suas virtudes. "Tendo cautela para falar, para escutar, chegar aqui tendo preocupação em falar com as palavras, em agir... Para estar disposto a estar aqui dentro".

"Eu não precisei que nada acontecesse para despertar para o jogo, para mostrar que eu queria estar aqui não. Porque desde o primeiro dia eu mostrei que eu queria estar aqui", complementou. E o baiano ainda afirmou: "o povo ficou o programa inteiro sem falar, comendo pelas beiradas para chegar até aqui. A diferença foi essa, que eu dou minha cara a tapa desde o primeiro dia".

Guilherme ainda disse que não acha que ele deve sair, mas, ao considerar a hipótese, ele analisou: "Você vai ser muito mais lembrado do que muita gente que vai chegar longe aqui nesse programa".

