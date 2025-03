BBB 25: Sister sai em defesa de Thamiris: 'Escolha dela'

Após Aline criticar a escolha de Thamiris em uma dinâmica do BBB 25, outra sister se pronunciou e defendeu a decisão da colega

A decisão de Thamiris na dinâmica 'Pegar ou Guardar' do BBB 25 segue sendo um dos principais assuntos entre os brothers do reality show da TV Globo. Após a eliminação de Camilla, a sister participou da dinâmica e, como consequência, escolheu Vinicius e Guilherme para 'morarem' fora da casa por tempo indeterminado.

A escolha de Thamiris, no entanto, dividiu opiniões no confinamento. Na madrugada desta sexta-feira, 7, Aline e Eva conversaram a respeito do ocorrido e opinaram sobre a decisão da colega.

"Pode ter sido uma estratégia da Thamiris mesmo, de, tipo assim: 'Vou botar aqui uma outra pessoa, vou mudar o rumo do jogo'", comentou Eva. Aline, então, criticou a justificativa da irmã de Camilla em colocar Vinicius e Guilherme no castigo.

"É melhor não se justificar. Entendeu por que o Tadeu [Schmidt] diz que quando justifica fica feio?", declarou a ex-policial militar, mencionando a explicação de Thamiris. "Às vezes, é melhor você ser sincero e honesto, e falar ‘Aline, é uma escolha minha'", continuou a sister, sendo interrompida por Eva.

"É uma escolha dela. Você pode ficar chateada, eu concordo que você tem o direito, mas eu não acho legal questioná-la. É porque você espelha no outro o que você faria. Mas eu não questionaria", disse a bailarina. "O questionamento também faz parte do tipo da relação que você tem com a pessoa. Às vezes, você quer entender o porquê, para que fique muito claro o nível de proximidade", rebateu Aline, por fim.

💬 Aline afirma para Diego Hypolito: "A justificativa que Thamiris deu está me incomodando tanto. Ela não é uma pessoa de encarar as coisas aqui de uma maneira muito leve."#BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/asCgw0zBP0 — Big Brother Brasil (@bbb) March 7, 2025

Diego Hypolito desabafa sobre escolha de sister

O brother Diego Hypolito ficou bastante pensativo após ser vetado da Prova do Líder no BBB 25. O ex-ginasta acabou sendo eliminado por Maike em uma dinâmica do 'resta um', realizada antes da atividade principal.

Em conversa com a irmã, Diego desabafou sobre a situação, que poderia ter sido diferente caso Vitória Strada tivesse desclassificado Maike. Ao longo do papo com Daniele Hypolito, o brother questionou se realmente seria aliado da atriz no jogo; confira detalhes!

