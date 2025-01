BBB 25: Saiba quando as duplas começarão a jogar individualmente

O BBB 25 estreou com a grande novidade das duplas no jogo; saiba quando os participantes começarão a jogar de forma individual

A edição do BBB 25 trouxe uma dinâmica diferente para o público: neste ano, os participantes entraram na casa em duplas, jogando juntos nas primeiras semanas do reality show. Com isso, imunidade, liderança e até eliminação são compartilhadas pela dupla, em vez de serem decisões individuais, como de costume. Mas se só teremos um campeão, quando os Brothers passarão a jogar individualmente?

De acordo com informações do Portal LeoDias, a previsão é que a fase mude na terceira semana, momento em que os participantes passarão a jogar individualmente. No entanto, a direção do BBB tem a flexibilidade de antecipar ou adiar essa transição, dependendo do andamento das dinâmicas dentro da casa. Nos bastidores, essa data é tratada como referência para movimentar o jogo e surpreender os participantes.

E quando eles saberão da novidade? A expectativa é que a mudança de fase seja revelada durante a formação do paredão no dia 2 de fevereiro. Porém, tudo pode variar conforme a repercussão do programa fora da casa e os desdobramentos dentro dela, como informa o veículo.

É importante destacar que a dinâmica será semelhante à do BBB 10, quando os participantes foram divididos em "tribos" e jogaram em grupo até a terceira semana. Na edição, os grupos foram dissolvidos antes da Prova do Líder dessa mesma semana. Apesar de competirem individualmente nas provas, a imunidade garantida pela liderança se estendia a todos os integrantes da tribo durante as três primeiras semanas.

Quem é o novo Big Boss?

O BBB 25 começou cheio de novidades! Além dos participantes, que este ano entraram em dupla no confinamento, o reality show da TV Globo surpreendeu o público e viralizou na internet nos últimos dias após o 'Big Boss' chamar atenção de duas sisters que estavam sem o microfone.

Isso porque, diferente das edições anteriores, que tratava-se de uma voz masculina, a voz de bronca nas confinadas despertou curiosidade por ser de uma mulher. Anteriormente, quem costumava chamar atenção dos brothers era o diretor Boninho, que encerrou o contrato com a emissora em 2024.

Agora, que tal conhecer a dona da nova voz do 'Big Boss'? Diretora-geral do programa, Angélica Campos é uma das responsáveis por 'puxar a orelha' dos participantes que eventualmente acabam quebrando alguma regra.

Em entrevista ao site 'Extra', Angélica falou um pouco sobre sua função e revelou que mesmo fora dos Estúdios Globo, ela fica de olho nos brothers. "Sou educada e assertiva ao dar bronca. O ‘Big Brother’ vai para casa com a gente. Já tinha esse costume e cuidado antes mesmo do novo cargo", declarou ela.

A dona da 'voz misteriosa' trabalha na emissora desde 2003 e já passou por diferentes núcleos do BBB desde a 11ª temporada. Angélica Campos assumiu o cargo de diretora-geral em janeiro deste ano, substituindo Rodrigo Dourado, que entrou no lugar de Boninho.

"A gente tem uma equipe muito competente em todas as áreas e que sabem como fazer este programa. A diferença na minha vida agora é que estou tendo um contato ainda mais intenso com todos os núcleos. Antes, eu ficava dirigindo ‘só’ o que a gente chama de ‘célula’ (tem a de festas, a de provas etc), agora fico de olho em tudo. Aumentou foi o trabalho", brincou ela.

