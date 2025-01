BBB 25: Como vai funcionar a dinâmica de duplas? Reality terá duas fases e só um campeão

Com o início do BBB 25 em duplas, os participantes do reality enfrentarão duas fases distintas ao longo da temporada. Saiba como será

Com o início do BBB 25 em duplas, os participantes do reality enfrentarão duas fases distintas ao longo da temporada. Durante o episódio de estréia nesta segunda-feira, 13, o apresentador Tadeu Schmidt contou que os brothers e sisters vão disputar o jogo com seus parceiros, mas apenas um campeão levará a premiação de até R$ 3 milhões para casa.

“Vocês entraram em dupla, vão jogar em dupla, ser Líder em dupla, Anjo em dupla, vão ser eliminados em dupla. Se alguém apertar o botão e desistir, a dupla vai junto; se for expulso, vai junto. É como se fosse um time, sabe?”, explicou o apresentador para os participantes.

Em seguida, o apresentador revelou um detalhe importante, que omitiu dos brothers, para os telespectadores. "Se eles fizeram a conta do número de semanas do programa, vão perceber que não dá para ir em dupla até o fim. Vocês já perceberam também, né? Então, vou dividir aqui uma coisa só com vocês: o jogo não vai ser em dupla para sempre", detalhou.

Por enquanto, os brothers e sisters do BBB 25 sabem que todas as dinâmicas — como Líder, Anjo, Paredão e até a Eliminação — serão disputadas em dupla na primeira fase do jogo. Contudo, Tadeu já adiantou ao público que, na segunda etapa, as parcerias serão desfeitas.

"Eles vão passar a competir individualmente. E no fim, teremos um único campeão escolhido por vocês. Nessa temporada, o programa pode chegar até três milhões de reais. Também tem novidade sobre esse prêmio, mas isso eu conto para vocês mais para frente", disse o apresentador.

Primeira prova de resistência

A estreia do BBB 25 entregou a primeira Prova de Resistência da temporada! As duplas precisavam permanecer o maior tempo possível dentro da dinâmica do reality show da TV Globo para conquistarem a imunidade. Veja quem ganhou!

