BBB 25: Saiba qual foi a audiência da estreia da nova temporada

BBB 25 estreou na segunda-feira, 13, mas a audiência deixou a desejar. Saiba qual foi o índice alcançado pelo reality show da Globo

A estreia do BBB 25, da Globo, deixou a desejar com a audiência. De acordo com o site Notícias da TV, o reality show não superou os índices alcançados nas estreias das temporadas anteriores.

A publicação informou que a estreia do Big Brother Brasil 25 marcou 17 pontos na Grande São Paulo, sendo que a pior estreia tinha sido no BBB 19, que teve 22 pontos.

Inclusive, o primeiro episódio da nova temporada teve a audiência menor do que outros programas da emissora, como a novela Garota do Momento, que marcou 17,2 pontos. Mesmo assim, o reality ficou em primeiro lugar no horário, já que a segunda colocada, a Record, ficou com 4,4 pontos.

Na estreia do BBB 25, os telespectadores conferiram como foi a entrada dos participantes na casa do programa, a definição dos grupos do Vip e da Xepa, o início da primeira prova de resistência e o resultado da votação para escolher a última dupla da temporada.

A dupla vencedora

A dupla Guilherme e Joselma conquistou uma vaga no BBB 25, da Globo. Eles são genro e sogra e foram os mais votados pelo público em votação aberta desde a semana passada e encerrada nesta terça-feira, 13.

A última vaga de duplas no Big Brother Brasil 25 foi disputada por três duplas: Cléber e Joseane, Guilherme e Joselma e Nicole e Paula.

O resultado foi anunciado ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt. A dupla vencedora recebeu 66,40% dos votos do público e entrou na casa com imunidade.

Saiba mais sobre Guilherme e Joselma

"Pernambucanos de Olinda, a dona de casa Joselma, de 54 anos, e o fisioterapeuta Guilherme, de 27, são sogra e genro há seis anos. Ela o trata como um filho. A simpatia pelo marido da filha foi instantânea e a cumplicidade e o respeito entre eles vêm desde que se conheceram. “Eu digo que com a filha dela foi amor à primeira vista, mas, com Joselma, foi conexão à primeira vista. Acho que ela sabe mais coisas da minha vida que qualquer amigo meu”, conta Guilherme sobre a escolha da dupla para o BBB", informou a Globo.