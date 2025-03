BBB 25: Renata revela quem pretende barrar na festa do líder: 'Tem que ser'

Líder da semana, Renata já sabe quem vai escolher para o Barrado no Baile, que deixa uma pessoa fora da festa para cumprir um desafio no BBB 25

Na madrugada desta sexta-feira, 21, Renata se tornou a nova líder do BBB 25, da Globo. No Quarto Nordeste, durante uma conversa com seus aliados, a bailarina celebrou o fato de ter sua Festa do Líder na próxima semana e revelou que já decidiu quem deixará de fora da celebração na dinâmica do Barrado no Baile, que impõe um desafio ao excluído.

Durante a conversa, João Pedro destacou que o grupo não será barrado no dia da comemoração. Já Maike quis saber quem será barrado da festa. E a líder revelou: "Vinícius, gente. Tem que ser homem", avisou ela.

"Primeiro que eu já tenho embate. Segundo que, enquanto eu puder colocar um homem, eu prefiro, sabe? É um desafio muito pesado, eu acho. Estou errada?", complementou. Vilma, por sua vez, respondeu a sister e negou que ela esteja se equivocando. "Está certa", opinou a estudante de Nutrição.

Mais tarde, no quarto do Líder, Renata confessou a Eva que pegou ranço de Vinícius depois do último Sincerão. Segundo ela, ele a criticou por tomar as dores da amiga, mas teve uma atitude parecida com Aline.

"Para mim, ali, foi muito determinante. A forma que ele me tratou, a forma como ele levou o Sincerão. Eu vi ele, claramente, se rebaixando ao nível da Aline, para levar na discussão. Debochando das nossas coisas", disse. A sister disse ainda que, no momento da dinâmica, pensou sobre o brother: "Para mim, morreu".

Como foi a prova do Líder?

A primeira etapa aconteceu durante a tarde de quinta-feira, 20, em dois grupos. O grupo foi vencedor foi o de Vitória Strada, Renata, Eva, Vilma, Maike e João Pedro. Portanto, apenas os 6 participantes disputaram a segunda etapa.

Na segunda fase, os 6 participantes tiveram que escolher os totens onde queriam ficar. A etapa foi de sorte. Em cada rodada, os brothers trocavam de lugar e eram eliminados de acordo com a letra do totem onde estavam. Veja como foi!

Leia também:BBB 25: Sisters analisam estratégia para o paredão: 'Acho mais inteligente'