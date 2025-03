BBB 25: Quem está na mira do líder? Renata define alvo para o Paredão

Na madrugada desta sexta-feira, 21, Renata se tornou a nova líder e parece já estar decidida sobre sua indicação ao paredão do BBB 25, da Globo

Na madrugada desta sexta-feira, 21, Renata se tornou a nova líder e parece já estar decidida sobre sua indicação ao próximo paredão do BBB 25, da Globo. Horas depois de conquistar a liderança, ela conversou com seus aliados no Quarto Nordeste e revelou quem pretende colocar na berlinda.

João Gabriel perguntou se a líder já tinha decidido quem iria indicar e ela revelou que vai colocar Alinena berlinda. O goiano, então, comentou que ela irá direto e o seu irmão,João Pedro, falou sobre o Contragolpe. "Ela vai puxar alguém do lado dela", disse um dos gêmeos.

Eva, por sua vez, expressou seu receio de cair no Paredão por conta dos votos da casa e sugeriu quem colocará em um possível Contragolpe: "Se eu for pela casa, eu puxo a Dani [Daniele Hypolito] de novo", afirmou.

"Eu tenho que decidir quem ficará de fora dos meus alvos [do Na Mira do Líder]", falou Renata. O nome de Guilherme foi citado, e a Líder reagiu: "Talvez. Eu acho que ele foi o único do quarto que não votou em mim", analisou.

Quem Renata pretende barrar na festa do líder?

Ainda durante a conversa com aliados no Quarto Nordeste, a bailarina celebrou o fato de ter sua Festa do Líder na próxima semana e revelou que já decidiu quem deixará de fora da celebração na dinâmica do Barrado no Baile, que impõe um desafio ao excluído.

Durante a conversa, João Pedro destacou que o grupo não será barrado no dia da comemoração. Já Maike quis saber quem será barrado da festa. E a líder revelou: "Vinícius, gente. Tem que ser homem", avisou ela.

"Primeiro que eu já tenho embate. Segundo que, enquanto eu puder colocar um homem, eu prefiro, sabe? É um desafio muito pesado, eu acho. Estou errada?", complementou. Vilma, por sua vez, respondeu a sister e negou que ela esteja se equivocando. "Está certa", opinou a estudante de Nutrição.

