BBB 25: Guilherme e Vinicius brigam com os gêmeos. Entenda a confusão

Depois da Prova do Anjo, o clima ficou tenso na casa do BBB 25 e gerou uma briga generalizada. Tanto que Guilherme e Vinicius brigaram com os gêmeos

O clima tenso tomou conta da casa do BBB 25, da Globo, depois da Prova do Anjo nesta sexta-feira, 28. A sister Vitória Strada foi colocada no Castigo do Monstro pelo Anjo João Pedro e isso desencadeou uma briga generalizada na casa. Tanto que os brothers Guilherme e Vinicius discutiram com os gêmeos João Pedro e João Gabriel.

Ao ver Vitória e João Pedro discutindo, Guilherme entrou no meio da confusão e disse: “A gente, às vezes, precisa ser recíproco ate no momento da discussão”. Ele ainda citou a discussão de Daniele Hypolito com Mike. “Ela é uma pessoa tão morna, que precisa de duas pessoas para defender, porque vocês chegaram aqui e disseram ‘eu vou defender o meu amigo’”, disse ele para os gêmeos.

Com isso, João Gabriel alfinetou: “Você está gritando pra quê? Fala baixo”. E Guilherme rebateu: “Estamos sendo recíprocos no grito. A Daniele não é assim com ninguém”.

Em outro momento, Vinicius entra na briga e Guilherme dispara: “Você não é pai de ninguém, não”. Porém, João Gabriel não gosta de ouvir isso. “Eu não vim procurar pai, não, meu chapa. Eu tenho meu pai lá fora”.

Com isso, Vinicius lembra a briga de João com Aline. “Gritar com uma mulher é falta de respeito também. Se coloque no seu lugar e seja homem, rapaz! João, eu sempre te tratei com muito respeito. É inadmissível isso. O assunto para mim está encerrado, porque eu não quero continuar”, afirmou. João pergunta se Vinicius não quer mais conversar e o promoter nega.

Assista aos vídeos das brigas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)