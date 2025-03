BBB 25: Vitória Strada e João Pedro discutem após Prova do Anjo: 'Fala na cara'

Vitória Strada e João Pedro começaram a discutir após a atriz ser escolhida pelo salva-vidas de rodeio para o Castigo do Monstro do BBB 25

Vitória Strada e João Pedro discutiram na tarde sexta-feira, 28, O bate boca entre eles começou após o vencedor da Prova do Anjo explicar o motivo para escolher a atriz para o Castigo do Monstro do BBB 25.

"Vitória, me colocou no barrado da festa dela de bolinha, então estou devolvendo aqui", dispara o salva-vidas de rodeio. "Porque você me colocou no Paredão", respondeu a atriz.

Em seguida, o brother revelou que ouviu a sister falando mal dele e de João Gabriel. "Estou te devolvendo e ontem você falou mal de mim, que eu escutei com sua própria voz você falando de mim e do meu irmão. Fala na cara, eu gosto de fala na cara. Igual uma leoazinha dentro de quarto", disparou o goiano.

"Sim, posso falar na frente de vocês. Posso falar então. Você falou dentro de quarto de mim também, porque eu escutei você falando", rebateu ela. "Vai contar bolinha", falou ele.

Os dois seguiram discutindo. "É porque ontem eu passei para ir no banheiro e ela tava falando mal de mim", explicou ele para Guilherme. "E eu posso falar de você, João... Você já falou de mim no quarto também e eu já conversei com você. E como eu fui falar com você? Em que tom eu falei com você?", questionou a famosa.

"No momento que você falar de boa comigo, com respeito, a gente conversa. Respeito é bom, todo mundo merece", falou Vitória. "Eu nunca faltei com respeito com você, não. Com ninguém aqui", afirmou João Pedro. "Não vem achar que faltar com respeito é só o que vocês acham... Eu não tô aqui para discutir com ninguém e nunca discuti com você, então não vem levantar a voz pra mim que eu vou levantar a voz para você também", avisou a atriz.

A briga seguiu e os outros brothers se envolveram. "A gente, às vezes, precisa ser recíproco até na hora da discussão", comentou Guilherme, tentando defender a sister. "Fala baixo", disparou João Gabriel para o brother. "É o meu tom e o do meu irmão", ressaltou o outro gêmeo.

Vitória Strada revela que quer ver brother no Paredão

A formação do próximo Paredão continua preocupando os brothers do BBB 25, da Globo. Na manhã desta sexta-feira, 28, os aliados do Quarto Anos 50 se reuniram para falar sobre o assunto e consideraram dois nomes para serem votados. Renata, apelidada de Laranja, e João Gabriel, apelidado de Carne Seca, são as opções de voto. Confira a conversa!

