BBB 25: Daniele Hypolito alfineta adversários: 'Falam muito sobre o que escutam'

Daniele Hypolito repercutiu algumas situações do 'Sincerão' do BBB 25 e voltou a criticar o posicionamento dos adversários

Na área externa da casa do BBB 25, nesta terça-feira, 1º, Daniele Hypolito conversou com Vitória Strada e Delma sobre o Sincerão desta última segunda-feira, 31. Durante o papo, a ginasta afirmou que já aprendeu que não deve se posicionar no lugar do irmão, Diego Hypolito, mas ressaltou que não gostou de algumas falas de João Pedro e João Gabriel em relação ao ex-atleta.

"Para mim, eles são maria-vai-com-as-outras. E, cada vez mais, com coisas que eles trazem, que às vezes eles não sabem do assunto. [...] Eles não falam sobre o que eles veem, eles falam muito sobre o que eles escutam. E eu não vejo eles falando em nenhum momento, com ninguém, a não ser lá no Sincerão", criticou.

E seguiu: "Se posicionar não é só falar na segunda-feira. Não é só despejar as coisas na segunda-feira. E, desculpa, para mim, a atitude que ele teve com você, não foi se posicionar", acrescentou ela, falando para Vitória.

Essa não é a primeira vez que Daniele Hypolito diz que o jogo de João Gabriel e João Pedro é "Maria vai com as outras". Recentemente, após a dinâmica do Sincerão, a ginasta discutiu com João Gabriel após o salva-vidas de rodeio afirmar que ela "está a passeio" no BBB 25. "E outra, Delminha. Eu podia falar para ele que, para mim, o jogo deles é Maria vai com as outras. [...] Desde o início eles votam em mim e no Diego por uma coisa que eles não ouviram, foi passado do jeito que foi passado", disse ela durante uma conversa com Delma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

João Gabriel e Vitória Strada se divertem ao encenar briga falsa

Na tarde desta terça-feira, 1, João Gabriel e Vitória Strada encenaram uma briga para pregar uma pegadinha de 1º de abril, o Dia da Mentira, nos brothers do BBB 25. Depois de combinarem o plano na cozinha, os dois iniciaram a discussão, surpreendendo os colegas de confinamento.

"Não fala comigo, cara. Não dá. Já te falei 20 vezes a mesma coisa. Você está me zoando", iniciou Vitória. "Você não entende. Você não quer entender", rebateu João Gabriel, seguindo para a área externa da casa. Saiba mais!

Leia também:Quando acaba o BBB 25? Globo define data para grande final do reality show