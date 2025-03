BBB 25: Sisters revelam novos alvos após eliminação de Aline: 'Ódio gratuito'

Com a eliminação de Aline do BBB 25, as sisters Renata e Eva definiram quais brothers serão seus alvos nos próximos paredões

A eliminação de Aline do BBB 25 marca o início de um novo ciclo no reality show da TV Globo! Durante a madrugada desta quarta-feira, 26, as sisters Renata e Eva, adversárias diretas da ex-policial militar, conversaram sobre os próximos passos do jogo.

Com a saída de Aline, as participantes definiram estratégias e revelaram quais brothers rivais serão seus alvos daqui para frente. De acordo com Renata, caso ela ganhasse novamente a liderança, colocaria Delma ao paredão .

"Se hoje eu fosse líder, eu indicaria a Delma. Pra mim, é uma distribuição de ódio gratuito sem necessidade, sem explicação", declarou a bailarina. Eva, por sua vez, concordou com o ponto de vista da amiga: "[Delma] Não tem argumento", disse ela.

Em seguida, a sister afirmou que Vinicius é seu alvo para a próxima berlinda. "A minha prioridade de voto é o Vinícius, pelas coisas que ele fez comigo. E eu nunca voltei nele. [...] Ele xingou a dona Vilma", comentou Eva, por fim.

Vale lembrar que Renata, vencedora da prova do líder da última semana, indicou Aline direto ao décimo paredão. A ex-policial militar deixou a casa mais vigiada do país com 51,73% dos votos do público.

Guilherme defende rival após saída de Aline

A eliminação de Aline do BBB 25 mexeu bastante com os brothers. Assim que a ex-policial militar deixou o reality show da TV Globo, Guilherme e Vinicius conversaram sobre a postura de uma rival da ex-sister dentro do jogo.

Ao longo do bate-papo, Vinicius comentou a respeito do comportamento de Renata após a participação da bailarina na dinâmica 'Vitrine do Seu Fifi'. De acordo com o amigo de Aline, nunca houve um conflito direto entre ele e a sister para que ela o tratasse diferente.

Guilherme, por sua vez, opinou sobre a volta de Renata e disse discordar que a bailarina tenha voltado soberba da 'Vitrine'; confira mais detalhes!

