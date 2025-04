BBB 25: Maike e Renata conversam sobre relacionamentos: ‘Eu namorei um só’

O representante comercial Maike e a bailarina Renata trocam confidências sobre seus relacionamentos passados na academia do BBB 25

Na tarde desta quarta-feira, 2, Maike e Renata bateram um papo na academia do BBB 25. Enquanto a bailarina exercitava os braços, o representante comercial mencionou suas experiências amorosas, dando início a uma conversa sobre relacionamentos.

"Eu estava pensando aqui... Só namorei menina que treina muito" , diz ele. Ao ouvir a observação, a bailarina interrompe o treino e brinca: "Aquela fazendo a retrospectiva". Em seguida, Maike relembra que sua primeira namorada era atleta.

Renata, em seguida, falou sobre o único relacionamento que teve. “Eu namorei um só, mas foi um namoro bem flash, meses" , disse. Renata ainda afirma que esse relacionamento foi "um surto". Curioso, o nadador questiona: "Mas ele treinava ou não treinava?".

Renata contou que seu ex-namorado não praticava exercícios. "E, para mim, é muito difícil uma pessoa que não treina por várias aspectos. A dança demanda muito tempo para mim. Em época de espetáculo, eu ensaio sábado, domingo, feriado. Eu tenho uma demanda de tempo muito grande para isso e eu sou 100% entregue, vou e mergulho de cabeço. Se não for uma pessoa que não entende que o treinamento exige essa demanda de tempo [...] E eu já tive relacionamento que isso era uma pauta cansativa, de ficar brigando, discutindo por isso. Era insuportável", acrescenta.

Confira o bate-papo dos brothers sobre relacionamentos:

Renata teme culpa

A eliminação de Vilma do BBB 25 mexeu bastante com alguns brothers do reality show. Durante a madrugada desta quarta-feira, 2, Renata fez um breve desabafo com outros aliados de jogo a respeito da saída da sister.

Em conversa com João Pedro, João Gabriel e Maike, a bailarina revelou que teme ser culpada pelo resultado do 12º paredão. De acordo com Renata, seu maior medo é ter repassado informações obtidas na 'Vitrine do Seu Fifi' de forma errada para Vilma.

