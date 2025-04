BBB 25: Renata avalia comportamento de brother e afirma: 'Não pode reclamar'

A sister Renata conversou com seus aliados na cozinha do BBB 25, da Globo, após a dinâmica do Sincerão desta segunda-feira, 31

A sister Renata conversou com seus aliados na cozinha do BBB 25, da Globo, após a dinâmica do Sincerão desta segunda-feira, 31. Maike começou a falar de um determinado brother, com quem se desentendeu nas últimas semanas e a bailarina refletiu sobre o comportamento do confinado.

"Ele se fez de vítima, sim. Ele tem o direito de sentir o sentimento dele, mas também não pode reclamar. Já que ele colocou alvo nas outras pessoas, tem que entender que algum alvo vai para você também. (...) Todo mundo faz o quê? Enfrenta calada, de cabeça erguida", declarou ela.

Maike, por sua vez, relembrou o Sincerão da semana passada em que o brother foi chamado de "desrespeitoso" pelo representante comercial. "Tudo ele bota adjetivo em alguém. (...) Te chamou de samambaia", afirmou para Maike. E o brother refletiu: "Era tipo a Aline, o que ela fazia. É que ele não é tão explosivo quanto à Aline, ou está se contendo".

Maike: "Aí ele quis falar que ele estava vindo da semana difícil por conta da Aline [...]."



Vilma detona comportamento de brother rival

Durante uma conversa com Maike e Renata, Vilma falou sobre Vinicius. "Ele é muito metido, esse cara", declarou Vilma, fazendo os aliados caírem na risada. "Lembra aquela frase do Tadeu [Schmidt]? 'Quando o ranço se instala…’, pronto, é isso. Dona Vilma não suporta. O Vinícius respira perto dela, e ela: 'Tá se achando!'", brincou Renata.

A sister, então, criticou o comportamento do rival dentro do jogo: "Ele se faz de vítima. Não quer sofrer consequência nenhuma. Reclamando porque foi para o paredão, foi vetado... Todo mundo passou por isso. Eu mesma passei, na semana do Monstro. Passei mal, uma sequência de coisas, e eu não reclamei", apontou Vilma.

