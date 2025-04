BBB 25: Quem sai hoje no paredão? Enquetes revelam o mais votado

Diego Hypolito, João Gabriel ou Vitória Strada? Um deles será eliminado na noite desta terça-feira, 8, e as enquetes revelam votação acirrada entre duas pessoas

O 14º paredão do BBB 25, da Globo, vai eliminar um participante na noite desta terça-feira, 8. A berlinda é disputada voto a voto por Diego Hypolito, João Gabriel e Vitória Strada. Quem será que sai hoje? A votação está acirrada entre duas pessoas nas enquetes de vários portais .

De acordo com a enquete da Coluna Play, do Jornal O Globo, João Gabriel e Diego Hypolito estão quase empatados. João está com 49,06% dos votos para sair do jogo, enquanto Diego recebeu 48,13%. A atriz Vitória Strada aparece bem longe dos dois, com apenas 2,81%.

No site Notícias da TV, a eliminação deve ser de João Gabriel, que recebeu 50,12% dos votos para sair do confinamento. Diego aparece logo atrás com 43,46%. E Vitória também está por último com 6,42% dos votos.

A enquete do site UOL tem um cenário diferente. Por lá, a enquete mostra a liderança de Diego para sair do Big Brother com 51,73% dos votos. João Gabriel está em segundo lugar (45,50%) e Vitória ficou em terceiro (2,77%).

Por fim, a enquete do site Votalhada volta a apontar que João Gabriel tem mais chance de ser eliminado. Ele aparece com 51,80%, sendo seguido por Diego (42,73%) e Vitória (5,48%).

Quem deve ser o próximo eliminado do BBB 25? Diego Hypolito

João Gabriel

Vitória Strada

Relembre como foi a formação do paredão da rodada:

Na formação do paredão do BBB 25, o líder Maike indicou Diego Hypolito para a berlinda. "A minha indicação é ele por conta de tudo o que já passamos aqui", disse ele. Na sequência, os participantes fizeram a votação no confessionário e os dois mais votados foram João Gabriel e Vitória Strada.

O paredão da rodada é triplo com Diego, João Gabriel e Vitória, e uma pessoa vai deixar a casa na terça-feira, 8.

Saiba quem votou em quem:

Diego votou em João Gabriel

João Pedro votou em Vitória

Delma votou em João Gabriel

Renata votou em Vitória

Vitória votou em João Gabriel

Guilherme votou em João Gabriel

João Pedro votou em Vitória

Vinicius votou em João Gabriel

